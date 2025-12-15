Un boxeador mata a tiros a hombre tras presuntas burlas por derrota en Jarabacoa

Casquillos de balas en la escena de un hecho. Un boxeador es detenido por homicidio de otro hombre en el municipio de Jarabacoa, en la provincia La Vega. ( FUENTE EXTERNA )

Un boxeador que había debutado la semana pasada en el ring y sufrió una derrota mató de varios disparos a un hombre que, según informaciones preliminares, se burlaba de él por ese revés deportivo.

El hecho ocurrió en la comunidad Pedregal, del municipio de Jarabacoa, en la provincia La Vega.

La víctima fue identificada como Ernesto Rafael Martínez, de 44 años de edad, quien falleció a causa de múltiples impactos de bala.

El presunto autor del hecho es José Manuel Rosado Espinosa, conocido como "Chepe".

A disposición del MP

El sospechoso es un conocido deportista del boxeo que ha representado a Jarabacoa en competencias nacionales e internacionales.

Testigos relataron que el boxeador disparó contra Martínez, presuntamente motivado por burlas y provocaciones que este último habría realizado en el lugar donde ambos se encontraban tras la pelea.

El cadáver de Ernesto Rafael Martínez fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los fines correspondientes.

Agentes de la Policía Nacional detuvieron al boxeador, quien será puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales de lugar.