Cuatro personas mueren en accidentes que involucran motocicletas en Nagua y Moca

Una persona permanece en la calle y una motocicleta tras un accidente de tránsito. ( IMAGEN ILUSTRATIVA )

Cuatro personas perdieron la vida en distintos accidentes de tránsito que involucraron motocicletas, ocurridos ayer domingo en las provincias María Trinidad Sánchez y Espaillat.

En Nagua, dos mujeres fallecieron tras un choque entre una pasola y una yipeta en el tramo carretero Nagua–Cabrera.

Las víctimas fueron identificadas como Anelis Difó Hilario, de 26 años, y Jennifer Hernández Acosta, también de 26, quienes se desplazaban en una pasola al momento del impacto.

El vehículo involucrado era conducido por Zuleica Yanira Faña Canario, de 26 años, quien se encuentra detenida.

De acuerdo con el informe de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), la conductora permanece bajo custodia para los fines legales correspondientes.

Otro hecho

En Moca, provincia Espaillat, un accidente de tránsito ocurrido la noche del domingo en la comunidad de Cacique dejó otras dos personas muertas.

Según informes preliminares, dos motocicletas colisionaron de frente, provocando la muerte instantánea de sus ocupantes.

Las víctimas fueron identificadas como Rosa Elena Yrena, de 34 años, y Jhoan Rodríguez García, de 24.