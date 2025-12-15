×
Hombre es encontrado sin vida en su residencia en Hato Mayor

El hallazgo se produjo cuando una residente de la zona percibió un fuerte mal olor proveniente de la vivienda

    Expandir imagen
    Hombre es encontrado sin vida en su residencia en Hato Mayor
    El cuerpo de un hombre fue encontrado en su residencia, ubicada en la comunidad de Doña Ana, en la provincia Hato Mayor. (FUENTE EXTERNA)

    Un hombre fue encontrado sin vida la mañana de este lunes en su residencia, ubicada en la comunidad de Doña Ana, en la provincia Hato Mayor.

    Se trata de José Jiménez, de 67 años, quien, según informaciones preliminares, tenía varios días sin ser visto por sus vecinos. 

    Según los datos, el hallazgo se produjo cuando una residente de la zona percibió un fuerte mal olor proveniente de la vivienda, por lo que alertó a otros comunitarios, quienes de inmediato dieron aviso a las autoridades.

    Posible causa

    De manera preliminar, se presume que el fallecimiento podría estar relacionado con problemas respiratorios, aunque serán las autoridades correspondientes las encargadas de confirmar las causas exactas del deceso.

    • El cuerpo fue levantado por el médico legista y posteriormente entregado a sus familiares para los fines correspondientes.

    Al lugar acudieron miembros del Departamento de Investigaciones Criminales (Dicrim), el Cuerpo de Bomberos, y la Policía Nacional.

