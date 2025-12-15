Un muerto y un herido tras balacera en discoteca de La Vega

Un tiroteo en una discoteca de La Vega resultó en un muerto y un herido. ( ARCHIVO )

Una balacera ocurrida la madrugada de este lunes en una discoteca de la comunidad de Controba, en La Vega, dejó como resultado un hombre muerto y otro herido.

La víctima mortal fue identificada por las autoridades como Víctor Manuel Gómez.

El herido es Luis Alberto Santana, de 26 años, quien recibe atenciones médicas en un centro hospitalario de La Vega. Su condición no fue detallada.

El hecho

De acuerdo con los informes preliminares, el hecho se registró en el establecimiento Club Playroom, a donde acudieron agentes de la Policía Nacional tras ser alertados sobre un tiroteo.

Al llegar al lugar, los investigadores encontraron al herido en el interior del negocio, mientras que el cuerpo sin vida de Gómez fue hallado fuera del establecimiento.

Las autoridades indicaron que el agresor se encuentra en proceso de identificación y que se han iniciado las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias que dieron origen al incidente, las cuales hasta el momento se desconocen.