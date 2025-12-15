República Dominicana registra una disminución en homicidios: 1,205 en 2025

Con 1,205 homicidios en 2025, República Dominicana muestra una tendencia a la baja en la tasa de homicidios. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

A 16 días de concluir el año 2025, República Dominicana registra 1,205 homicidios.

Esta cifra apunta una reducción de 170 muertes respecto al mismo período de 2024, según el balance presentado en la reunión de la Fuerza de Tarea Conjunta, encabezada por la vicepresidenta Raquel Peña.

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, informó que el país mantiene una tasa acumulada de homicidios de 7.96 por cada 100,000 habitantes.

A esta fecha dijo el acumulado se ubicaba en 9.6 para 2024 y de 11.5 en 2023.

De acuerdo con el informe oficial, 27 provincias registran tasas de un solo dígito, mientras que siete presentan cifras de dos dígitos, algunas de ellas con tendencia a la baja tras intervenciones focalizadas en el plan de seguridad, como en San Cristóbal.

Investigación criminal

Durante el encuentro, las autoridades destacaron el fortalecimiento de la Dirección Central de Investigación Criminal (DICRIM), como parte de los esfuerzos para mejorar la respuesta ante hechos delictivos.

Las estadísticas oficiales indican que el área de Balística Forense concentra el mayor volumen de análisis realizados por la Policía Nacional.

En 2023 representó el 45 % de los trabajos; en 2024, el 46 %; y en 2025 aumentó al 52 %.

En términos acumulados, la División de Balística Forense pasó de 13,158 análisis en 2023 a 13,420 en 2024, y 15,833 en 2025, para un total de 42,411 trabajos en el período 2023-2025.

En tanto, la criminalística de campo superó las 22,000 intervenciones en ese mismo lapso.

Vehículos sustraídos

El reporte también muestra una disminución en la sustracción de vehículos, pasando de 467 robos en 2023 a 452 en 2024 y 357 en 2025, para un total de 1,276 vehículos sustraídos en el período analizado.

Las autoridades informaron además sobre el aumento del personal capacitado en investigación criminal y la integración de más mujeres a la Policía Nacional, como parte del proceso de profesionalización y reforma institucional.

Operativos de diciembre

Faride indicó que continúan los operativos preventivos por las festividades de diciembre, con más de 25 mil agentes desplegados en todo el territorio nacional, como parte del operativo Navidad Garantía de Paz.

Asimismo, señalaron una reducción en las denuncias por robos, con 2,410 casos reportados en lo que va de diciembre, frente a 6,245 en noviembre.