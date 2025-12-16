El hombre fue condenado a 30 años de prisión por matar una niña en Moca y se fugó

Fabián Angeles fue hallado culpable de la muerte de la niña de ocho años Adrely Wuilanny Tapia. Encontró un descuido en el traslado y se escapó. ( FUENTE EXTERNA. )

Un hombre se fugó la noche del lunes del Palacio de Justicia de Moca, en la provincia Espaillat, luego de ser condenado a 30 años de prisión por el asesinato de una niña de ocho años, ocurrido en octubre de 2021.

El prófugo fue identificado como Orlando Fabián Angeles, quien habría aprovechado un descuido de los agentes policiales responsables de la seguridad del recinto judicial para escapar tras la lectura del fallo condenatorio, emitido por el Tribunal Colegiado del distrito judicial de Espaillat.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/16/whatsapp-image-2025-12-16-at-82034-am-610ed2a0.jpeg

Fabián Angeles fue hallado culpable de la muerte de la menor Adrely Wuilanny Tapia, de ocho años, quien falleció durante un tiroteo registrado en el sector Sal Si Puedes, del municipio de Moca.

Según el expediente, la niña fue alcanzada por disparos realizados desde motocicletas en marcha mientras jugaba en la galería de la vivienda de sus padres. El hecho dejó como saldo la muerte de la menor y dos adultos heridos.

Tras la fuga, las autoridades activaron de inmediato un operativo de búsqueda para lograr su recaptura.

Otro condenado

En el mismo proceso judicial, Juan Óscar Castillo Acevedo , señalado como cómplice, fue condenado a 20 años de prisión.

El tribunal dispuso que tanto Fabián Angeles como Castillo Acevedo, quienes se encontraban en libertad bajo fianza, fueran enviados a prisión para cumplir las penas impuestas.

Ambos fueron hallados culpables de asociación de malhechores, homicidio voluntario y porte ilegal de armas de fuego.