Auge de muertes violentas incrementa la presencia de familiares en el Inacif

La quietud que había reinado en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) durante los últimos días desapareció de golpe este martes ante el flujo ininterrumpido de familiares que acudieron en reclamo de los cuerpos de sus parientes fallecidos en distintos hechos violentos ayer.

En total, se contabilizaron al menos siete decesos, situación que mantuvo a decenas de allegados concentrados en los alrededores del organismo durante buena parte del día. Los casos estuvieron vinculados principalmente a disputas sociales, con víctimas por heridas de bala, arma blanca y machete, además de un fallecimiento registrado durante un intercambio de disparos.

Entre las víctimas se identificó a Fredi Encarnación, de 25 años, quien trabajaba como pintor y plomero y realizaba distintos oficios para sostenerse económicamente.

Según versiones de sus parientes, el joven la madrugada del lunes llegaba de salir a comprar una cena cuando fue interceptado por dos hombres, con quienes presuntamente mantenía viejas rencillas.

Durante el altercado recibió una herida de arma blanca y, aunque fue trasladado a un centro de salud, falleció debido a la gravedad de la lesión. Por el hecho, los presuntos responsables permanecen detenidos, mientras las autoridades profundizan las investigaciones.

De manera similar, otro de los sucesos ocurrió en el sector Muchas Aguas, en la provincia San Cristóbal, donde Fidel Marte murió la madrugada del lunes tras ser atacado a machetazos.

Un familiar indicó que el ataque habría sido perpetrado por dos hombres, uno de ellos se encuentra detenido, mientras el otro permanece prófugo, sin que hasta el momento se conozcan las causas que originaron el crimen.

En medio del ambiente de dolor, en las inmediaciones del Inacif también se encontraba un padre visiblemente afectado, a la espera del cuerpo de su hijo, quien perdió la vida durante un incidente con miembros de la Policía Nacional catalogado como un intercambio de disparos en el sector El Hoyo, en el kilómetro 9½ de la autopista Duarte.

El progenitor negó que su hijo estuviera vinculado a hechos delictivos y aseguró que se trató de una confusión. "Él no robaba ni atracaba, simplemente estaba en el lugar y momento equivocados", expresó con indignación.

Traslado de cuerpos

Mientras los familiares aguardaban, desde tempranas horas de la mañana, el área frontal del Inacif se mantuvo congestionada por la llegada constante de ambulancias que trasladaban cuerpos que posteriormente serían llevados al cementerio de Los Cazabes, tras permanecer más de cinco meses en la entidad sin ser reclamados, lo que provocó retrasos en la entrega, aumentando la tensión y el malestar entre los presentes.

Asimismo, varios parientes manifestaron su inconformidad y afirmaron que no es la primera vez que enfrentan este tipo de dificultades, las cuales —aseguraron— afectan principalmente a personas de escasos recursos.

"Si se trata de alguien con dinero, el cuerpo se entrega de inmediato; pero cuando es pobre, el proceso se vuelve más lento", dijo un hombre que prefirió no identificarse.