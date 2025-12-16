Un niño de cinco años de edad murió calcinado antes del mediodía de este martes tras registrarse un incendio en su vivienda, presuntamente provocado de manera accidental mientras jugaba con un encendedor en el sector el Café de Herrera, en el municipio Santo Domingo Oeste.

De acuerdo con versiones ofrecidas por familiares y vecinos, el menor, identificado como Jeiser Jacier, habría intentado protegerse del fuego escondiéndose debajo de la cama. Sin embargo, las llamas se propagaron con rapidez y lo "arroparon" por completo, impidiendo a los comunitarios rescatarlo con vida. El incendio consumió en pocos minutos la humilde vivienda ubicada en la empinada calle Mamá Tingó del populoso sector.

Previamente, una niña de 12 años que se encontraba con él salió a alertar a la abuela de que Jacier estaba jugando con un encendedor, pero cuando regresaron, el fuego ya se había extendido por toda la casa, según relató María Montero, pariente de la familia. Aunque los vecinos intentaron sofocar las llamas, no fue posible evitar la tragedia. La vivienda quedó destruida.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/16/whatsapp-image-2025-12-16-at-52603-pm-38b7fb1a.jpeg Miembros de la Dicrim haciendo el levantamiento en la vivienda afectada. (SAMIL MATEO / DIARIO LIBRE)

Todavía a las 5:00 de la tarde, el padre del niño, Juan Gabriel Montero, quien se encontraba trabajando en La Romana cuando recibió la noticia, permanecía sentado en la acera, visiblemente afectado, cabizbajo y sin poder articular palabras. La madre, Gisell Medina, fue retirada del lugar debido a su estado emocional. Jeiser Jacier era el hijo mayor de la pareja, que además tiene una niña de dos años.

"Que Dios nos ayude y nos dé fuerza... Ese niño era la felicidad de uno", expresó con profundo dolor Edisson Montero, tío del infante. Por su parte, Celina Montero, también tía de la víctima, describió al niño como alegre, cariñoso y lleno de energía.

Aunque reconocen que nada puede devolver la vida del menor, la señora María Montero pidió ayuda para recuperar los pocos bienes materiales perdidos en el incendio. "Somos pobres y esto es una emergencia. Queremos que nuestro presidente Luis Abinader Corona nos ayude", manifestó.

Al lugar se presentaron agentes de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim) de la Policía Nacional, quienes realizaron el levantamiento correspondiente para determinar las causas exactas del incendio.