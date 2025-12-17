Hombre resulta gravemente herido tras ataque con arma blanca en Verón

Fachada del Hospital Público Nuestra Señora de La Altagracia, donde un hombre recibe atención médica tras ser herido con un arma blanca. ( FUENTE EXTERNA )

Un hombre resultó gravemente herido tras ser atacado con un arma blanca la tarde del martes en la calle Principal del sector Los Chivos, en el distrito municipal de Verón.

El herido fue identificado como Esmeraldo Ramírez Alberto, de 39 años, residente en el sector Altos de Friusa, quien al momento del hecho se encontraba acompañado de Lisonja Nacidít Carmona Alemos, de 41 años, quien también resultó lesionada durante la agresión.

Según los informes preliminares, ambos se desplazaban por la avenida España cuando fueron interceptados de manera sorpresiva por dos individuos, quienes sin mediar palabras los atacaron físicamente con un bate y un arma blanca tipo cuchillo. Ramírez Alberto fue quien sufrió las heridas de mayor gravedad.

Traslado

Tras el ataque, Ramírez Alberto fue trasladado de urgencia al Hospital Público Nuestra Señora de La Altagracia, en Higüey, donde permanece ingresado recibiendo atenciones médicas y será sometido a un procedimiento quirúrgico, debido a que el arma blanca quedó alojada en su cuerpo.

El herido manifestó a las autoridades que no mantiene conflictos ni problemas previos con ninguna persona que pudieran estar relacionados con el hecho.