Identifican a presuntos autores de balacera que dejó un muerto y un herido en discoteca de La Vega

Casquillos de balas en la escena de un hecho. ( FUENTE EXTERNA )

Las autoridades identificaron a los presuntos responsables del homicidio de un hombre y de las heridas de bala causadas a otra persona durante una balacera registrada la madrugada del pasado lunes 15 de diciembre en una discoteca del sector Junumucú, municipio de Rincón, provincia La Vega.

De acuerdo con las investigaciones realizadas por miembros de la Subdirección de Investigaciones Criminales (Dicrim) de la Policía Nacional, los presuntos agresores fueron identificados como un hombre conocido únicamente como "Robert", señalado como el principal autor, quien habría actuado acompañado de Junior, Negro Alka, Iban y Luis Santana, alias "Tajito", todos actualmente prófugos.

Ingresaron armados a la discoteca

El reporte policial indica que el grupo habría ingresado armado a la discoteca Disco Club Play Room, ubicada en la carretera Duarte, donde se produjo una confrontación motivada por viejas rencillas personales.

Explica que como consecuencia del hecho falleció Víctor Manuel Gómez, de 37 años, residente en el sector Cienfuegos de la provincia Santiago, quien murió a causa de un shock hipovolémico provocado por herida de arma de fuego.

En el mismo suceso resultó herida otra persona, cuya identidad no ha sido revelada, quien permanece ingresada en un centro hospitalario de La Vega, presentando heridas por proyectil de arma de fuego y múltiples lesiones asociadas.

Durante el levantamiento de la escena, técnicos de la Policía Científica colectaron seis casquillos calibre 9 milímetros, dos proyectiles y dos cápsulas.

Las autoridades informaron que, tras las entrevistas y labores de inteligencia realizadas, los responsables del hecho fueron debidamente identificados, por lo que en las próximas horas se estarán solicitando las órdenes de arresto correspondientes, a fin de ser puestos a disposición de la justicia.