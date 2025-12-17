Muere mujer resultó quemada en explosión en edificio de Villa Marina

La torre Intempo, ubicada en la calle H del sector Villa Marina, en el Distrito Nacional, donde se registró la explosión. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

Murió la mujer que resultó gravemente herida tras la explosión ocurrida el pasado 10 de diciembre en la torre Intempo, ubicada en la calle H del sector Villa Marina, en el Distrito Nacional.

La información fue confirmada este miércoles por Eddy Bruno, director de la Unidad de Quemados del Hospital Universitario Docente Traumatológico Ney Arias Lora, donde la paciente permanecía ingresada. Dijo que el deceso se produjo ayer martes.

La mujer, cuya identidad no ha sido revelada, presentó quemaduras severas en gran parte de su cuerpo como consecuencia del incendio provocado por la explosión.

Personal médico luchó para salvarla

El deceso se produjo a las 8:15 de la noche, pese a los esfuerzos del personal médico por estabilizarla.

Según explicó Bruno, desde su traslado al centro de salud su condición fue considerada delicada por la magnitud de las lesiones que presentaba.

De acuerdo con los datos ofrecidos, la paciente recibió atención inmediata por parte de un equipo médico especializado y permaneció bajo estricta supervisión médica. Sin embargo, en las últimas horas su estado de salud se agravó de manera progresiva.