Ejército intercepta una yipeta con siete chinos indocumentados en Montecristi

Los siete ciudadanos chinos interceptados en la provincia Montecristi por su estatus migratorio irregular. ( FUENTE EXTERNA )

El Ejército de la República Dominicana informó este miércoles que miembros de ese organismo, en coordinación con personal de inteligencia S-2, interceptaron un vehículo en el que se desplazaban siete ciudadanos chinos en condición migratoria irregular.

Los extranjeros fueron detenidos durante un operativo realizado en la provincia Montecristi.

De acuerdo con una nota de prensa, la intervención fue realizada por soldados del Ejército apostados en el Destacamento de Hatillo Palma, quienes detuvieron una jeepeta Chevrolet gris, modelo Captiva, en la que viajaban los extranjeros.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/17/whatsapp-image-2025-12-17-at-115455-am-1-83dd5c04.jpeg Ciudadanos chinos en situación migratoria irregular, interceptados por el ERD en un operativo realizado en Montecristi. (FUENTE EXTERNA)

Entregados a la DGM

Luego del proceso de verificación, tanto los extranjeros como el vehículo fueron trasladados a la sede de la 4ta. Brigada de Infantería del Ejército, desde donde fueron entregados, bajo certificación, a la Dirección General de Migración (DGM) para los fines legales correspondientes.