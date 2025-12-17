×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Chinos indocumentados
Chinos indocumentados

Ejército intercepta una yipeta con siete chinos indocumentados en Montecristi

El grupo fue detenido en una jeepeta y entregados a la DGM para los fines legales

    Expandir imagen
    Ejército intercepta una yipeta con siete chinos indocumentados en Montecristi
    Los siete ciudadanos chinos interceptados en la provincia Montecristi por su estatus migratorio irregular. (FUENTE EXTERNA)

    El Ejército de la República Dominicana informó este miércoles que miembros de ese organismo, en coordinación con personal de inteligencia S-2, interceptaron un vehículo en el que se desplazaban siete ciudadanos chinos en condición migratoria irregular. 

    Los extranjeros fueron detenidos durante un operativo realizado en la provincia Montecristi.

    De acuerdo con una nota de prensa, la intervención fue realizada por soldados del Ejército apostados en el Destacamento de Hatillo Palma, quienes detuvieron una jeepeta Chevrolet gris, modelo Captiva, en la que viajaban los extranjeros.

    Expandir imagen
    Infografía
    Ciudadanos chinos en situación migratoria irregular, interceptados por el ERD en un operativo realizado en Montecristi. (FUENTE EXTERNA)

    Entregados a la DGM

    • Luego del proceso de verificación, tanto los extranjeros como el vehículo fueron trasladados a la sede de la 4ta. Brigada de Infantería del Ejército, desde donde fueron entregados, bajo certificación, a la Dirección General de Migración (DGM) para los fines legales correspondientes.
    Leer más
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.