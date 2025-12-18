×
Detienen a ciudadano alemán con 17 paquetes de presunta cocaína en el AILA

El detenido tenía previsto viajar a Frankfurt, Alemania

En la intervención se ocuparon celulares, dinero en pesos y euros, documentos personales y otras evidencias

    Detienen a ciudadano alemán con 17 paquetes de presunta cocaína en el AILA
    La maleta y los 17 paquetes de presunta cocaína incautados durante el operativo de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA). (FUENTE EXTERNA)

    Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) arrestaron a un ciudadano alemán al ocuparle 17 paquetes de presunta cocaína durante un operativo realizado en el Aeropuerto Internacional de Las Américas, José Francisco Peña Gómez (AILA-JFPG).

    Según una nota de prensa de la institución, la detención se produjo cuando agentes de la DNCD, en coordinación con miembros del Ministerio Público, del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria (Cesac). 

    También inspectores de la Dirección General de Aduanas (DGA), apoyados por unidades caninas, detectaron imágenes sospechosas en el interior de una maleta a través de una máquina de rayos X.

    Por instrucciones del fiscal actuante y en presencia del extranjero, las autoridades procedieron a la apertura del equipaje, encontrando en su interior los 17 paquetes de la sustancia, envueltos en plástico transparente y de color negro.

    Los 17 paquetes de presunta cocaína incautados durante el operativo de la DNCD en el Aeropuerto Internacional de Las Américas. (FUENTE EXTERNA)

    El detenido tenía previsto viajar a Frankfurt, Alemania, y fue puesto bajo custodia para ser sometido a la justicia en las próximas horas por presunta violación a la Ley 50-88, sobre drogas y sustancias controladas.

    Objetos ocupados

    • Durante la intervención, las autoridades también ocuparon tres teléfonos celulares, dinero en pesos y euros, documentos personales y otras evidencias relevantes para la investigación.

    El Ministerio Público y la DNCD informaron que amplían las investigaciones para determinar si existen otros implicados en esta frustrada operación de narcotráfico internacional.

    Los paquetes de la presunta droga fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los fines correspondientes.

