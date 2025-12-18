×
Accidente de Tránsito

Hombre salva su vida milagrosamente tras accidente en la carretera San Pedro de Macorís–La Romana

El automóvil impactó contra un poste del tendido eléctrico, el cual quedó partido a la mitad

Hombre salva su vida milagrosamente tras accidente en la carretera San Pedro de Macorís–La Romana
Así quedó la Honda CR-V tras impactar contra un poste del tendido eléctrico en la carretera San Pedro de Macorís–La Romana.

Un hombre salvó su vida de manera milagrosa tras sufrir un aparatoso accidente de tránsito en la carretera San Pedro de MacorísLa Romana, en un hecho ocurrido ayer miércoles.

Se trata de Nelson Pérez, residente en la provincia Santiago, quien resultó con múltiples golpes luego de perder el control del vehículo que conducía, una Honda CR-V blanca. El automóvil impactó violentamente contra un poste del tendido eléctrico, el cual quedó partido a la mitad debido a la fuerza del choque.

Así quedó la Honda CR-V tras impactar contra un poste del tendido eléctrico en la carretera San Pedro de Macorís–La Romana. (FUENTE EXTERNA)

Vivo de milagro

  • El fuerte impacto provocó severos daños en la parte delantera del vehículo. A pesar de la magnitud del accidente, el conductor logró sobrevivir.
Personas que transitaban por el lugar acudieron de inmediato en su auxilio y lograron sacarlo del interior del automóvil. Posteriormente, unidades del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 se presentaron en la escena, brindándole las primeras atenciones médicas.

