Neblina impide aterrizaje de avión en el Aeropuerto Internacional del Cibao
La aeronave fue desviada al aeropuerto de Puerto Plata
La presencia de una densa neblina impidió este jueves el aterrizaje del vuelo JB1256 en el Aeropuerto Internacional del Cibao, en la provincia Santiago, obligando a desviar la aeronave por razones de seguridad.
Ante las condiciones meteorológicas adversas la operación aérea, ruta Orlando–Santiago, fue redirigida al Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón, en la provincia Puerto Plata.
Protocolos de seguridad
Desde la terminal del Cibao se informó que se están realizando los aprestos necesarios para que la aeronave pueda retornar a su destino original tan pronto mejoren las condiciones del tiempo y garantizar un aterrizaje seguro.
- Asimismo, establecieron que este tipo de decisiones responden a los protocolos de seguridad establecidos para salvaguardar a los pasajeros y la tripulación.