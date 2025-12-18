×
Aeropuerto del Cibao
Aeropuerto del Cibao

Neblina impide aterrizaje de avión en el Aeropuerto Internacional del Cibao

La aeronave fue desviada al aeropuerto de Puerto Plata

Neblina impide aterrizaje de avión en el Aeropuerto Internacional del Cibao
Imagen de archivo de una aeronave de JetBlue. (FUENTE EXTERNA)

La presencia de una densa neblina impidió este jueves el aterrizaje del vuelo JB1256 en el Aeropuerto Internacional del Cibao, en la provincia Santiago, obligando a desviar la aeronave por razones de seguridad.

Ante las condiciones meteorológicas adversas la operación aérea, ruta Orlando–Santiago, fue redirigida al Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón, en la provincia Puerto Plata.

Protocolos de seguridad

Desde la terminal del Cibao se informó que se están realizando los aprestos necesarios para que la aeronave pueda retornar a su destino original tan pronto mejoren las condiciones del tiempo y garantizar un aterrizaje seguro.

  • Asimismo, establecieron que este tipo de decisiones responden a los protocolos de seguridad establecidos para salvaguardar a los pasajeros y la tripulación.
Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.