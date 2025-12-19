Arrestan a un francés en el AILA con prendas de vestir impregnadas de cocaína

Parte de la ropa empapada de drogas incautada por las autoridades en el Aeropuerto Internacional de Las Américas. ( FOTOGRAFÍA CEDIDA POR LA DNCD. )

Las autoridades dominicanas arrestaron a un ciudadano francés, de 33 años, cuando intentaba salir del país con dos maletas llenas de prendas de vestir impregnadas con droga, presumiblemente cocaína, en un hecho ocurrido en el Aeropuerto Internacional de Las Américas José Francisco Peña Gómez (AILA-JFPG).

La información fue ofrecida este viernes por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) a través de una nota de prensa, en la que señalan que el arresto fue realizado por agentes antinarcóticos, en coordinación con miembros del Ministerio Público.

Los agentes, apoyados por efectivos del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria (Cesac) e inspectores de la Dirección General de Aduanas (DGA), realizaban labores de inspección cuando detectaron imágenes sospechosas en el equipaje del extranjero mediante las máquinas de rayos X.

Verificación de equipaje

Por instrucciones del fiscal actuante se procedió a la verificación del equipaje, encontrando en el interior de dos maletas un total de 55 prendas de vestir, todas empapadas de la presunta sustancia controlada.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/19/whatsapp-image-2025-12-19-at-84918-am-b651ce47.jpeg Prendas de vestir impregnadas de cocaína ocupadas en el AILA. (FOTOGRAFÍA CEDIDA POR LA DNCD.)

Las autoridades informaron que, conforme al protocolo establecido, las prendas fueron sometidas a pruebas de campo, las cuales resultaron positivas a sustancias controladas.

En tanto que el ciudadano francés será sometido a la justicia en las próximas horas por violación a la Ley 50-88, sobre drogas y sustancias controladas.