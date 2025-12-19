Mantequilla resulta herido en incidente que está bajo investigación de las autoridades

Mantequilla en un hospital de Monte Plata. ( FUENTE EXTERNA )

Wilkin García Peguero, alias "Mantequilla", resultó herido la noche de este viernes en un confuso incidente que está bajo investigación por las autoridades policiales.

Mantequilla, quien fue condenado en marzo del 2024 a dos años de prisión suspendida por estafa a través de un sistema piramidal en la provincia Monte Plata, fue trasladado a un hospital del municipio Sabana Grande de Boya, en Monte Plata.

Aún se desconoce el contexto en que resultó herido. Medios señalan que se trató de un accidente, mientras que otros señalan que fue herido de bala.

Imágenes muestran a Mantequilla en un camilla en un hospital con herida en la cabeza. Otra lo muestra en un vehículo siendo trasladado a un centro de salud.

Diego Pesqueira, vocero de la Policía Nacional, informó a Diario Libre que investiga el suceso.

Mantequilla había purgado una pena de dos años de prisión luego comprobarse que engañara a decenas de personas bajo el concepto de estafa piramidal.