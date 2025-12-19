Policía mata de un disparo a joven durante intervención en una fiesta callejera en Santiago

Steven Payano, familiar del joven ultimado por un miembro de la Policía Nacional exige justicia y que se esclarezcan los hechos. ( FUENTE EXTERNA )

Un agente de la Policía Nacional mató de un disparo a un joven la madrugada de este viernes, mientras los uniformados intervenían un compartir que realizaba un grupo de personas en el sector Camboya, en la zona norte de Santiago.

La víctima fue identificada como Víctor Alfonso Paredes, de 24 años de edad.

Según versiones de testigos, el hoy fallecido fue impactado por el proyectil cuando los asistentes al encuentro salieron corriendo al notar la llegada de los agentes policiales.

El hecho ocurrió alrededor de la 1:40 de la madrugada del viernes.

Steven Payano, pariente de Paredes, exige una investigación exhaustiva y que el caso sea esclarecido "sin privilegios ni vacas sagradas", para que se establezcan responsabilidades.

Asegura que su familiar no portaba armas, como, alegadamente, quieren establecer las autoridades.

El cadáver de Víctor Alfonso Paredes fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), para los fines de autopsia.

Sin versión oficial

Hasta el momento, la Policía Nacional no ha ofrecido un informe oficial sobre las circunstancias del suceso.