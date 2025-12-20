Agreden a contratistas de Edenorte durante operativo por conexión ilegal en Dajabón

Los miembros de una brigada técnica que realizaba un operativo de interrupción del servicio eléctrico fueron agredidos física y verbalmente en la provincia de Dajabón, mientras ejecutaban la desconexión en una vivienda conectada de manera ilegal.

El hecho ocurrió el jueves 18 de diciembre cuando personal técnico de una empresa contratista, junto al Departamento Comercial y de Reducción de Pérdidas de Energía de Edenorte Dominicana y un oficial de la Dirección de Seguridad Física, se presentó a una vivienda ubicada en la calle principal del barrio La Bomba.

De acuerdo con el informe preliminar, al momento de realizar la desconexión del suministro eléctrico por falta de contrato, el propietario de la vivienda, Luciano Genao, y su hijo, Ronny Ismael Luciano Encarnación, reaccionaron de forma violenta, agrediendo física y verbalmente a los técnicos Luis Alfredo Taveras Fernández y Juan Daniel Moreta, empleados de Ingmelec Dominicana, empresa autorizada que brinda servicios a Edenorte.

Mediante un comunicado de prensa, Edenorte Dominicana condenó de manera enérgica cualquier acto de violencia que ponga en riesgo la vida y la integridad física de su personal y de las empresas contratistas, al tiempo que reiteró que los trabajos realizados estaban amparados en la normativa vigente del sector eléctrico.

Iniciarán acciones legales

La distribuidora informó que Ingmelec Dominicana inició las acciones legales correspondientes ante las autoridades judiciales de la provincia de Dajabón, a fin de que los responsables respondan por los hechos cometidos.

Edenorte reafirmó su compromiso con la seguridad de su personal, la reducción de pérdidas, el combate al fraude eléctrico y la mejora continua del servicio, acciones que —indicó— se ejecutan conforme a la ley y en beneficio de la ciudadanía.