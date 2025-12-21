DNCD ocupa 251 paquetes de cocaína en cargamento con destino a Puerto Rico

Carlos Devers, vocero de la DNCD, presentó la incautación. ( FUENTE EXTERN )

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) se incautó la madrugada de este domingo de un alijo de 251 paquetes que se presume contienen cocaína.

Detalles del decomiso en el puerto de Haina Oriental

El decomiso se produjo durante una operación realizada en el puerto de Haina Oriental, donde las autoridades ocuparon el cargamento dentro de un furgón con destino a la vecina isla de Puerto Rico.

"Se trata de estructuras criminales cuyo modo operativo consiste en introducir grandes alijos en diversas cargas para intentar burlar los controles establecidos por las autoridades en las terminales del país."

Acciones de la DNCD y el Ministerio Público tras el hallazgo

Carlos Devers, vocero de la DNCD, informó que hasta el momento se desconoce la propiedad del cargamento y del contenedor. Indicó que los organismos de inteligencia, junto con el Ministerio Público, profundizan las investigaciones para determinar responsabilidades.

Hasta ahora no hay personas detenidas con relación al caso. El Ministerio Público mantiene la investigación abierta para identificar y arrestar a los responsables del alijo.

La droga estaba distribuida en 10 bultos, dentro de los cuales se encontraban los 251 paquetes, todos forrados en plástico y marcados con distintos logotipos.

El cargamento fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para confirmar si se trata de cocaína y determinar el peso exacto.

De acuerdo con el vocero de la DNCD, en lo que va de año el organismo se ha incautado de alrededor de 31 toneladas de drogas.