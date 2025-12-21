Cuando una cena entre compañeros motoconchistas se convierte en homicidio a manos de policías

Ramseli Junior García es la nueva víctima de la violencia policial. El nombre del joven de 25 años se agrega a la larga lista de muertes a manos de agentes de la Policía Nacional. ¿El motivo? Un compartir navideño en el sector capitalino de Villa Consuelo provocó una irrupción violenta de los miembros de la uniformada, lo que degeneró en una balacera y que el cuerpo del hombre acabará con un tiro en el pecho.

El pasado sábado 20 de diciembre, específicamente las 9:20 de la noche, quedará grabado en la memoria de Milka Elena García como el día que perdía al mayor de sus tres hijos y único varón, sustento de su casa.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/21/whatsapp-image-2025-12-21-at-40650-pm-ae3d3d62.jpeg Mesa con la cena que compartirían los afectados. (JOLIVER BRITO)

En la esquina formada por las calles Respaldo Juan Pablo Duarte y la Osvaldo Bazil, del citado sector capitalino, permanece intacta, en señal de protesta, la cena que estarían compartiendo. A menos de 10 metros de la mesa con los alimentos, la mancha de sangre establece el último lugar que vio con vida García.

A pesar de contar con la autorización para realizar la actividad y de que había niños y mujeres recién paridas en el lugar, los miembros de la uniformada actuaron de manera violenta, según comentaron. Criticaron que los agentes policiales actúan como enemigos de los ciudadanos.

Sus vecinos y familiares lo definen como un joven trabajador y estudiante, quien laboraba como motoconchista, aunque su deseo de superación le había llevado a concluir recientemente el programa de inglés por inmersión y tenía como plan emplearse en enero en un centro de llamadas bajo ese idioma. Además de que pretendía matricularse en la universidad.

"Llegaron tirando gas pimienta (los agentes), ni siquiera se había encendido música, estábamos instalando los platos. Ellos no llegan a hablar como la gente, llegan repeliendo al ciudadano, agrediéndolo. Una acción trae una reacción, se armó una trifulca e inmediatamente le dieron un tiro a ese niño que le apagan la vida", contó, visiblemente enfadada, Isabel Medina.

Aunque no lograron identificar al policía que ultimó a su familiar, debido a que utilizaba un atuendo tipo pasamontaña que le cubría el rostro, afirman que los responsables pertenecen al destacamento del sector María Auxiliadora.

"Esto fue para matar. Navidad se volvió tragedia, ya no es compartir ni alegría. Tenemos que poner un freno a esto, no podemos seguir así. Eso fue un tiro letal, eso no fue un tiro para que se detuviera", lamentó Medina.

Aunque el presente Gobierno se ufana de una supuesta reforma al "cuerpo del orden", al cierre del tercer trimestre de 2025 el total de muertes atribuibles a la acción policial subió a 170. Un aumento frente a las 120 del año pasado y más del doble de las 68 registradas en 2023.

Más de 30 disparos

Parte de los casquillos disparados por los policías, más de 30, según narran, están en poder de sus hermanas.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/21/whatsapp-image-2025-12-21-at-40648-pm-80a3d07b.jpeg Parte de los casquillos recolectados por familiares de Ramseli. (JOLIVER BRITO)

En medio de la violencia policial, la solicitud de justicia para Ramseli eran parte de las palabras expresadas por amigos y compañeros de trabajo, quienes todavía ayer no habían recibido el cuerpo del joven, el cual permanecía en la unidad de patología forense del cementerio Cristo Redentor.