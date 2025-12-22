×
Accidente de Tránsito
Se vuelca vehículo en el que viajaban dos adultos y menores en Macao; no reportan lesionados

El automóvil era conducido por un hombre quien se encontraba acompañado de una mujer y dos menores de edad

    Se vuelca vehículo en el que viajaban dos adultos y menores en Macao; no reportan lesionados
    Así quedó el vehículo volcado tras perder el control en un accidente de tránsito en la zona de Macao, provincia La Altagracia. (FUENTE EXTERNA)

    Un accidente de tránsito se registró,  ayer domingo en la zona de Macao, próximo al cementerio, en Punta Cana, provincia La Altagracia, cuando un vehículo perdió el control y se salió de la vía, terminando volcado, sin que se produjeran personas lesionadas.

    De acuerdo con un informe del Cuerpo de Bomberos de Verón Punta Cana, el hecho fue notificado a la central de despacho a emergencias, siendo despachadas al lugar las unidades B-01 y M-01 de la estación Centra. 

    Sin lesionados

    Según explicó el cabo del Cuerpo de Bomberos J. Peguero, comandante de la unidad actuante, al llegar al lugar se constató que se trataba de un vehículo marca Honda, color gris, el cual se encontraba volcado fuera de la vía.

    • No se reportaron personas atrapadas, por lo que los bomberos procedieron a recopilar los datos correspondientes del evento.

    El automóvil era conducido por un hombre que resultó ileso, quien se encontraba acompañado de una mujer, presuntamente su esposa, y dos menores de edad, de 4 y 3 años, respectivamente. Todos los ocupantes del vehículo salieron sin lesiones aparentes.

      Periodista egresada de la UASD. Docente universitaria, con especialidad en Educación y Nuevas Tecnologías.