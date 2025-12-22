Disparos y disturbios en cierre de dos centros de diversión en Villa Vásquez

Disparos y gases lacrimógenos marcan intervención policial en Villa Vásquez. Residentes reaccionan tras cierre de centros de diversión. ( FUENTE EXTERNA )

Momentos de tensión se vivieron la noche del domingo durante el cierre de dos centros de diversión en el municipio de Villa Vásquez, provincia Montecristi, cuando agentes de la Policía Nacional utilizaron disparos y bombas lacrimógenas, según denunciaron testigos.

Los establecimientos clausurados fueron Pino Súper Frías y Adiktion VIP, ambos ubicados en la avenida Libertad.

De acuerdo con versiones ofrecidas por los presentes, el operativo ocurrió entre las 10:00 y las 10:30 de la noche y se ejecutó de manera violenta, sin que los agentes mostraran órdenes para proceder al cierre, pese a que —aseguran— los negocios no violaban las normas.

Varias personas resultaron afectadas por los gases lacrimógenos y otras sufrieron laceraciones en medio del incidente.

Testigos afirmaron que los agentes lanzaron bombas lacrimógenas sin mediar palabras mientras retiraban sillas y mesas, cargándolas en un camión.

En uno de los centros se encontraba el senador por la provincia de Montecristi, Bernardo Alemán, quien fue evacuado por su equipo de seguridad.

El legislador explicó a Diario Libre que estaba jugando dominó en el lugar y que resultó afectado emocionalmente por lo ocurrido.

Señaló que intentó mediar para evitar un enfrentamiento, pero los agentes lo ignoraron.

Reacciones y consecuencias del cierre

Además, denunció que su chofer fue agredido físicamente durante el operativo.

El alcalde de Villa Vásquez, Jenrry Castro, también condenó la actuación policial y pidió que se adopten medidas disciplinarias contra los responsables, al calificar el hecho como un abuso.

Disturbios

Tras el cierre, residentes del área reaccionaron rompiendo botellas en la vía pública, lanzando escombros y quemando neumáticos.

Hasta el momento, la Policía Nacional no ha ofrecido un informe oficial sobre lo sucedido.