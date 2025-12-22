Agente de la Policía de Santiago mata a un hombre durante una fiesta callejera en Santiago

Un agente de la Policía Nacional permanece bajo investigación del Ministerio Público tras ultimar a un joven durante una intervención policial en la provincia de Santiago. ( FUENTE EXTERNA )

Un agente de la Policía Nacional permanece bajo investigación y en poder del Ministerio Público, tras matar de un disparo a un joven durante una intervención policial en una fiesta callejera, realizada la noche del pasado viernes 19 de diciembre en el sector Camboya, en la zona norte de la provincia Santiago.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad del agente involucrado en el hecho.

La muerte de Víctor Alfonso Reyes Paredes ha provocado protestas y reclamos de justicia por parte de familiares y residentes del sector.

Califican el hecho como un uso desproporcionado de la fuerza.

Según dicen, Reyes Paredes fue herido mortalmente cuando intentaba huir para evitar ser detenido por miembros de una patrulla policial que intervenían en la fiesta callejera.

Durante el fin de semana, familiares, amigos y comunitarios realizaron una marcha desde Camboya hasta el destacamento policial de Los Salados, exigiendo una investigación transparente y sanciones ejemplares contra el responsable.

Versión oficial en entredicho

En un informe preliminar, la Policía Nacional afirmó que al joven se le ocupó un arma de fuego registrada a nombre de otra persona. Sin embargo, los familiares niegan de manera categórica esta versión.

Aseguran que su pariente no portaba ningún tipo de arma, denunciando un intento de justificar el uso desproporcionado de la fuerza.