Hombre mata a otro durante pelea con cuchillos y palos en La Vega

Ambulancia del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif). ( DIARIO LIBRE/ ARCHIVO )

Un hombre murió y otro resultó herido durante una riña entre ambos, ocurrida ayer domingo en el sector Burende, en La Vega.

La víctima mortal fue identificada como Alfonso Mendoza, alias Mojarra, de 30 años de edad.

Su muerte se produjo como consecuencia de las heridas de arma blanca y los golpes sufridos en distintas partes del cuerpo durante el enfrentamiento.

Por el hecho fue apresado Orlando de Jesús Cruz Patiño, de 43 años, señalado como presunto responsable del homicidio.

Rencillas personales

De acuerdo con el informe policial, la pelea se produjo motivada por viejas rencillas personales entre ambos hombres.

En medio del altercado, en el que se utilizaron armas blancas y palos, Mendoza resultó mortalmente herido, mientras que el agresor también sufrió lesiones.

Tras el suceso, Cruz Patiño fue trasladado a un centro de salud, donde recibió atenciones médicas, y posteriormente fue arrestado por agentes del Dicrim.

Durante el levantamiento de la escena, las autoridades colectaron como evidencias un cuchillo y un palo.

El cadáver fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), mientras que el detenido será puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales de lugar.