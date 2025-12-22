Un muerto y un herido tras alegado enfrentamiento con la Policía en Santiago

Ambulancia del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif). ( DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ )

Un hombre murió y otro resultó herido tras un supuesto enfrentamiento a tiros con agentes de la Policía Nacional, un hecho ocurrido la noche del domingo en el sector La Otra Banda, en la provincia Santiago.

El fallecido fue identificado por las autoridades como "El Feo" y/o "El Morfeo",

De acuerdo con el informe preliminar, el hombre resultó mortalmente herido por el impacto de un arma de fuego luego de provocar un tiroteo que dejó un saldo inicial de tres personas heridas dentro de una residencia del referido sector.

El reporte policial indica que una patrulla de la Policía Preventiva realizaba labores de patrullaje cuando fue alertada sobre la situación violenta.

El informe detalla que al acudir al lugar, el agresor, junto a otra persona identificada como Noelfy Valdez, alias "El Pollo", disparó contra los agentes actuantes.

Agrega que ante la agresión, los miembros policiales se vieron en la obligación de repeler el ataque, resultando herido de muerte el presunto agresor, mientras que su acompañante sufrió heridas.

Las personas lesionadas durante el incidente fueron trasladadas a varios centros de salud de Santiago, donde reciben atenciones médicas.

En la escena, las autoridades colectaron como evidencia una pistola marca Glock, serie No. BFF745, calibre 9 milímetros, con que El Feo habría enfrentado a los miembros de la uniformada.

El fallecido era buscado

Las investigaciones establecen que el fallecido era buscado por su presunta vinculación a un hecho criminal ocurrido meses atrás en el mismo sector.

El cadáver fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los fines de autopsia.