Seguridad hiere a compañero con machete y resulta baleado tras atrincherarse en Verón Punta Cana

Un hombre resultó herido de bala y otro con lesiones de arma blanca durante un incidente registrado la tarde del pasado sábado en un alojamiento de seguridad ubicado en la carretera Verón–Punta Cana, detrás de la policlínica de esa zona.

De acuerdo con la información preliminar, el hecho ocurrió alrededor de las 6:00 de la tarde, cuando un hombre identificado como Antonio Berroa, dominicano, de 48 años, quien laboraba como seguridad, supuestamente hirió con un machete a su compañero Miguel Ángel Eusebio, de 33 años, también seguridad, ocasionándole una herida cortante de aproximadamente ocho centímetros en el antebrazo izquierdo.

Después del ataque

Presuntamente, tras el ataque, Berroa se atrincheró en una de las habitaciones del alojamiento donde residía, portando dos armas blancas tipo machete, y mostró una actitud agresiva, intentando herir a otras personas y a los agentes que acudieron al lugar para controlar la situación.

Ante la supuesta amenaza, los miembros actuantes se vieron en la obligación de repeler la agresión, resultando el agresor herido por un disparo, con diagnóstico de herida por proyectil de arma de fuego sin salida en el fémur izquierdo, con fractura, según certificó el médico de turno del Hospital Municipal de Verón Punta Cana.

Ambos heridos fueron trasladados al referido centro de salud por unidades del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, donde recibieron atenciones médicas.

Al hombre herido de bala se le ocuparon los dos machetes que portaba al momento del incidente.

El caso fue atendido y controlado en el lugar, sin que se reportaran más personas afectadas.