Detienen a miembros del Cesac y la DNCD por tráfico de drogas en aeropuerto

Las autoridades dominicanas arrestaron a tres agentes vinculados a una presunta red de narcotráfico que operaba en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), que fue descubierta tras el decomiso de 45 paquetes de cocaína en dos operativos.

Se trata de Joel Emilio Barrera Mosquea y Wirkis Aníbal Brito Jerez, ambos agentes del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (Cesac) y Carlos Alberto Basden Santiago, miembro de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), contra quienes pesaban órdenes judiciales.

De acuerdo con una nota de prensa de la DNCD, la investigación se deriva de dos decomisos realizados en la terminal aérea los días 18 y 22 de diciembre.

En el primer operativo fueron ocupados 17 paquetes de la sustancia, mientras que en el segundo se incautaron otros 28. En ambos casos, las autoridades arrestaron por separado a tres ciudadanos alemanes que intentaban sacar la referida droga del país.

Facilitaban la entrada de "mulas"

Según el proceso investigativo, los agentes detenidos se valían de sus posiciones en el aeropuerto para facilitar la entrada de "mulas" cargadas de drogas, las cuales eran transportadas hacia Alemania en maletas y mochilas.

El Ministerio Público y la DNCD informaron que profundizan las investigaciones para establecer si existen otros implicados en esta red de narcotráfico internacional, con el objetivo de arrestarlos y someterlos a la justicia.

Los detenidos están siendo trasladados a la Jurisdicción de Atención Permanente de la provincia Santo Domingo, donde en las próximas horas se les conocerán medidas de coerción por presunta violación a la Ley 50-88 sobre drogas y sustancias controladas.