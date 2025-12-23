Un muerto y dos heridos en colisión entre autobús y camión en la autopista del Coral

Así quedó el autobús involucrado en el accidente ocurrido en la Autopista del Coral, donde una colisión con un camión dejó una persona fallecida y dos heridas, en un hecho registrado la madrugada de este martes en Higüey. ( FUENTE EXTERNA )

Una persona perdió la vida y otras dos resultaron lesionadas durante un accidente de tránsito ocurrido la madrugada de este martes en la Autopista del Coral, próximo al elevado del batey Palo Bonito, en el municipio Salvaleón de Higüey, provincia La Altagracia.

La víctima mortal fue identificada como Geovanni Antonio Marte Pérez, dominicano, de 57 años, quien falleció en el lugar del hecho mientras conducía un camión tipo carga, marca Hyundai, color blanco.

El deceso se produjo a causa de un trauma vehicular tras la colisión con un autobús.

En el mismo vehículo viajaban Luis Miguel Marte, de 50 años, y Emmanuel Cherilus, de 44, de nacionalidad haitiana y portador de permiso temporal de trabajo, quienes resultaron heridos. Ambos fueron asistidos por unidades del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 y trasladados al Hospital General y de Especialidades Nuestra Señora de La Altagracia, donde reciben atenciones médicas.

El autobús involucrado en el accidente es marca Mercedes Benz blanco, modelo Mascarello, conducido por Michael Alberto Santana Castillo, de 40 años, quien resultó ileso.

Investigación

El conductor del autobús se encuentra detenido para fines de investigación.

El accidente ocurrió alrededor de las 1:00 de la madrugada. Ambos vehículos fueron trasladados al centro de retención de Anamuya.

El cuerpo del fallecido fue llevado a la morgue del hospital antes mencionado, a la espera de ser identificado formalmente por sus familiares y para los procedimientos correspondientes.

El caso se encuentra bajo investigación de las autoridades pertinentes para establecer las circunstancias exactas del hecho.