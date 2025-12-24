×
El Ejército detiene a 125 haitianos indocumentados durante operativos en Constanza

Las autoridades retuvieron cinco motocicletas y ocuparon 14 armas blancas

    Expandir imagen
    El Ejército detiene a 125 haitianos indocumentados durante operativos en Constanza
    Parte de los nacionales haitianos en condición migratoria irregular detenidos por efectivos del Ejército de la República Dominicana durante operativos realizados en el municipio de Constanza, provincia La Vega. (FUENTE EXTERNA)

    Miembros del Ejército de la República Dominicana (ERD) detuvieron a 125 nacionales haitianos en condición migratoria irregular durante varios operativos realizados en el municipio Constanza, provincia La Vega.

    De acuerdo con una nota de prensa, entre los extranjeros indocumentados se contabilizan 83 hombres, 28 mujeres y 14 menores de edad.

    Expandir imagen
    Infografía
    Los nacionales haitianos en condición migratoria irregular detenidos por efectivos del Ejército de la República Dominicana durante operativos realizados en el municipio de Constanza, provincia La Vega. (FUENTE EXTERNA)
    Motores y armas ocupadas

    • Además, las autoridades retuvieron cinco motocicletas y ocuparon 14 armas blancas.

    Los detenidos fueron entregados a la Dirección General de Migración (DGM) para los fines correspondientes de repatriación a su país. Asimismo, el Ejército informó, que los operativos migratorios continuarán en cumplimiento de las leyes vigentes.

    Expandir imagen
    Infografía
    Las armas ocupadas durante los operativos migratorios en el municipio Constanza, provincia La Vega. (FUENTE EXTERNA)
