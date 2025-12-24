El Ejército detiene a 125 haitianos indocumentados durante operativos en Constanza

Parte de los nacionales haitianos en condición migratoria irregular detenidos por efectivos del Ejército de la República Dominicana durante operativos realizados en el municipio de Constanza, provincia La Vega. ( FUENTE EXTERNA )

Miembros del Ejército de la República Dominicana (ERD) detuvieron a 125 nacionales haitianos en condición migratoria irregular durante varios operativos realizados en el municipio Constanza, provincia La Vega.

De acuerdo con una nota de prensa, entre los extranjeros indocumentados se contabilizan 83 hombres, 28 mujeres y 14 menores de edad.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/24/whatsapp-image-2025-12-24-at-83313-am-ad02e7fc.jpeg

Motores y armas ocupadas

Además, las autoridades retuvieron cinco motocicletas y ocuparon 14 armas blancas.

Los detenidos fueron entregados a la Dirección General de Migración (DGM) para los fines correspondientes de repatriación a su país. Asimismo, el Ejército informó, que los operativos migratorios continuarán en cumplimiento de las leyes vigentes.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/24/whatsapp-image-2025-12-24-at-83313-am-1-6942f7ee.jpeg Las armas ocupadas durante los operativos migratorios en el municipio Constanza, provincia La Vega. (FUENTE EXTERNA)