El Ejército detiene a 125 haitianos indocumentados durante operativos en Constanza
Las autoridades retuvieron cinco motocicletas y ocuparon 14 armas blancas
Miembros del Ejército de la República Dominicana (ERD) detuvieron a 125 nacionales haitianos en condición migratoria irregular durante varios operativos realizados en el municipio Constanza, provincia La Vega.
De acuerdo con una nota de prensa, entre los extranjeros indocumentados se contabilizan 83 hombres, 28 mujeres y 14 menores de edad.
Motores y armas ocupadas
- Además, las autoridades retuvieron cinco motocicletas y ocuparon 14 armas blancas.
Los detenidos fueron entregados a la Dirección General de Migración (DGM) para los fines correspondientes de repatriación a su país. Asimismo, el Ejército informó, que los operativos migratorios continuarán en cumplimiento de las leyes vigentes.