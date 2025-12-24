Familiares dan a conocer el fallecimiento de Miguel Hernández Arango
Sus restos serán expuestos este 25 de diciembre, a partir de las 9:00 de la mañana
Los familiares del señor Miguel Alfredo Hernández Arango informaron este miércoles sobre su fallecimiento.
Su esposa Margarita Heinsen Guerra; sus hijos Alaima y Sebastián, Miguel Ángel, Ignacio y Eduardo, así como sus hermanos, sobrinos y demás familiares, atraviesan este difícil momento de dolor.
Los restos de Hernández Arango serán expuestos este 25 de diciembre en la Funeraria Blandino, ubicada en la avenida Abraham Lincoln, a partir de las 9:00 de la mañana y hasta la 1:30 de la tarde.
Posteriormente, recibirá cristiana sepultura en el Parque Cementerio Puerta del Cielo.