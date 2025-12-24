×
Fallecimiento

Familiares dan a conocer el fallecimiento de Miguel Hernández Arango

Sus restos serán expuestos este 25 de diciembre, a partir de las 9:00 de la mañana

    Expandir imagen
    Familiares dan a conocer el fallecimiento de Miguel Hernández Arango
    Miguel Alfredo Hernández Arango. (FUENTE EXTERNA)

    Los familiares del señor Miguel Alfredo Hernández Arango informaron este miércoles sobre su fallecimiento.

    Su esposa Margarita Heinsen Guerra; sus hijos Alaima y Sebastián, Miguel Ángel, Ignacio y Eduardo, así como sus hermanos, sobrinos y demás familiares, atraviesan este difícil momento de dolor.

    Los restos de Hernández Arango serán expuestos este 25 de diciembre en la Funeraria Blandino, ubicada en la avenida Abraham Lincoln, a partir de las 9:00 de la mañana y hasta la 1:30 de la tarde.

    Posteriormente, recibirá cristiana sepultura en el Parque Cementerio Puerta del Cielo.

    Expandir imagen
    Mensaje de los familiares. (FUENTE EXTERNA)
