Familiares dan a conocer el fallecimiento de Miguel Hernández Arango

Los familiares del señor Miguel Alfredo Hernández Arango informaron este miércoles sobre su fallecimiento .

Su esposa Margarita Heinsen Guerra ; sus hijos Alaima y Sebastián, Miguel Ángel, Ignacio y Eduardo, así como sus hermanos, sobrinos y demás familiares, atraviesan este difícil momento de dolor.

Los restos de Hernández Arango serán expuestos este 25 de diciembre en la Funeraria Blandino, ubicada en la avenida Abraham Lincoln , a partir de las 9:00 de la mañana y hasta la 1:30 de la tarde .

Posteriormente, recibirá cristiana sepultura en el Parque Cementerio Puerta del Cielo.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/24/whatsapp-image-2025-12-24-at-122325-pm-4ea6aec7.jpeg Mensaje de los familiares. (FUENTE EXTERNA)