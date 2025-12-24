Un hombre de 60 años resultó herido en un accidente de tránsito registrado este miércoles en la autopista 6 de Noviembre.

El afectado fue asistido en el lugar por un equipo de la Defensa Civil y los servicios de emergencia, quienes le brindaron atención prehospitalaria antes de su traslado a un centro de salud.

Hasta el momento no se han ofrecido detalles sobre su identidad, su estado de salud ni sobre las circunstancias en que ocurrió el accidente.

En un video publicado por la Defensa Civil en Instagram se observa a personal de la institución moviendo la yipeta en que viajaba el herido, que se viró durante el accidente.

Primer boletín

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó hoy que tres personas fallecieron en accidentes de tránsito durante las primeras horas del operativo de Navidad "Conciencia por la Vida", mientras que 50 personas resultaron intoxicadas por consumo de alcohol, entre ellas un menor de edad.

Según el primer boletín emitido por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), en la primera fase iniciado ayer a las 2:00 de la tarde y que se extendió hasta las 6:00 de la mañana de este miércoles, se registraron 26 siniestros viales, con 30 personas afectadas y tres víctimas mortales.

"De los 26 accidentes de tránsito 20 involucraron motocicletas, tres vehículos livianos y tres atropellamiento, registrándose dos personas fallecidos dentro del dispositivo de seguridad vial y uno fuera", señaló José Luis Germán, subdirector del COE.