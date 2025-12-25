×
Cuatro personas resultan heridas en accidente de tránsito en La Altagracia

Los heridos fueron trasladados a un hospital para recibir asistencia médica

    Expandir imagen
    Cuatro personas resultan heridas en accidente de tránsito en La Altagracia
    Así quedó el vehículo Toyota involucrado en el accidente de tránsito ocurrido en la circunvalación de Verón, donde cuatro hombres resultaron heridos. (FUENTE EXTERNA)

    Cuatro hombres resultaron heridos la madrugada de este jueves 25 de diciembre, tras registrarse un accidente de tránsito en la circunvalación de Verón, próximo al sector Las Jardas, provincia La Altagracia, según informó el Cuerpo de Bomberos de Verón–Punta Cana–Bávaro.

    De acuerdo con el reporte de la Central de Despacho a Emergencias, el hecho ocurrió a las 5:27 de la mañana, cuando un minibús marca Toyota, se vio involucrado en el accidente mientras transitaba por dicha vía. 

    En el vehículo se desplazaban cuatro hombres, quienes resultaron lesionados.

    Los heridos fueron atendidos en el lugar por unidades del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias (DAEH) y posteriormente trasladados a un centro para recibir asistencia médica.

    Entre los lesionados figura Ramón María Urbáez, mientras que los demás ocupantes no portaban sus documentos al momento del impacto.

    Protocolo de seguridad

    El propietario del vehículo fue identificado como Gabriel Mojica.

    • Miembros del Cuerpo de Bomberos de Verón Punta Cana, a bordo de la unidad B-03, realizaron el protocolo de seguridad correspondiente, incluyendo la desconexión de la batería del vehículo, levantamiento de datos y aseguramiento de la escena. En el operativo también participaron unidades de la DAEH y de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett).

    El evento fue concluido a las 5:57 de la mañana, retornando las unidades a su base en condición disponible.

    La información fue ofrecida por el sargento mayor Y. Lora, despachador de turno.

      Periodista egresada de la UASD. Docente universitaria, con especialidad en Educación y Nuevas Tecnologías.