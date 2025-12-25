Las autoridades informaron este jueves sobre la ocupación de 78 libras de una sustancia presumiblemente marihuana, durante un operativo de interdicción realizado en el municipio de Las Matas de Farfán, provincia San Juan.

Mediante una nota de prensa, se indicó que unidades operativas desarrollaban labores de seguimiento y vigilancia para interceptar al conductor de una yipeta que, de acuerdo con informes de inteligencia, se desplazaba por la calle Francisco del Rosario Sánchez, en el sector Matayaya, transportando una cantidad indeterminada de sustancias narcóticas.

Al intervenir el vehículo, y tras contar con la autorización del fiscal actuante, las autoridades realizaron una inspección en presencia del imputado, encontrando en el baúl del vehículo 12 pacas del presunto vegetal, con un peso aproximado de 78 libras.

De 27 años

Durante el operativo fue detenido un joven dominicano de 27 años, quien será sometido a la justicia en las próximas horas por presunta violación a la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas.

En el operativo participaron miembros del Ejército de la República Dominicana (ERD) y agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), bajo la coordinación del Ministerio Público.

Las autoridades informaron que las investigaciones continúan en curso, mientras que las pacas de la droga fueron enviadas al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los análisis correspondientes.