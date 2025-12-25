Seis fallecidos y más de 10,000 asistencias en segundo boletín de operativo navideño

Seis personas fallecieron durante accidentes de tránsito registrados en las últimas horas, según informó este jueves el Centro de Operaciones de Emergencias (COE).

La cifra está contenida en el segundo boletín del Operativo de Navidad "Conciencia por la Vida", desarrollado desde las 6:00 de la mañana del 24 de diciembre hasta las 6:00 a. m. del 25 de diciembre de 2025.

De estos accidentes, uno ocurrió dentro del dispositivo de seguridad vial y cinco fuera del mismo. Entre las víctimas, tres fallecieron mientras circulaban a bordo de motocicletas y tres en vehículos livianos.

En total, se reportaron 63 accidentes de tránsito en autopistas, carreteras, calles y avenidas, de los cuales 48 involucraron motocicletas, 12 vehículos livianos y tres correspondieron a atropellamientos. Además, 86 personas resultaron afectadas por estos incidentes.

Menores intoxicados por alcohol

El boletín también destacó que se atendieron 131 casos de intoxicación alcohólica, incluidos nueve menores de entre 3 y 17 años, así como 34 casos de intoxicación alimentaria.

En cuanto a las asistencias al público, se reportó un total de 10,684, de las cuales 10,061 correspondieron a asistencias viales y 623 a asistencias médicas.

El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) inspeccionó 209 intersecciones semaforizadas y optimizó los tiempos en 30 de ellas. Asimismo, realizó inspecciones técnicas a 7,968 unidades de transporte público interurbano, donde se detectaron diversas irregularidades, como neumáticos en mal estado, luces dañadas, cristales rotos y conductores con licencias vencidas, entre otras.

Por su parte, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett ) efectuó 8,297 fiscalizaciones por infracciones a la Ley 63-17.

Entre las más recurrentes se destacaron 2,197 motociclistas sin casco protector, 849 conductores sin licencia o con licencias vencidas y 662 por violar la luz roja. Además, fueron retenidas 706 motocicletas, 182 vehículos livianos y 221 vehículos pesados por transitar sin permiso.

El Servicio Nacional de Salud atendió a 623 personas en hospitales de la red pública, mientras que la Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias (DAEH) brindó asistencia a 270 personas. La Defensa Civil instaló dos hospitales de campaña y realizó 56 asistencias en salud, mientras que la Cruz Roja Dominicana atendió a 22 personas.

El operativo contó con la participación de diversas instituciones gubernamentales y organizaciones, entre ellas el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Obras Públicas, la Policía Nacional y la Cruz Roja Dominicana, entre otras.

El COE informó que continuará con la segunda fase del operativo, con el objetivo de garantizar la seguridad y el bienestar de la población durante las festividades navideñas.