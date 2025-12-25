Nochebuena transcurre sin muertes por accidentes en Santiago, según Defensa Civil

El director de la Defensa Civil, Francisco Arias (centro), y otras autoridades durante una rueda de prensa, informando que no hubo fallecimientos por accidentes de tránsito en Santiago durante la Nochebuena. ( DIARIO LIBRE/ CÉSAR JIMÉNEZ )

La celebración de la Nochebuena transcurrió de manera mayormente tranquila en Santiago, sin fallecimientos por accidentes de tránsito, de acuerdo con un balance preliminar ofrecido este jueves 25 de diciembre por el director provincial de la Defensa Civil, Francisco Arias, vocero del Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta.

Arias informó que durante la noche se atendieron varias situaciones de emergencia, principalmente accidentes leves, cuyos afectados fueron curados y despachados en distintos centros asistenciales, sin registrar casos de gravedad.

Así mismo indicó que el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) ofrecerá un informe consolidado a nivel nacional.

"Esta Navidad fue más tranquila que la del año pasado. La gente se concentró en su cena y disfrutó en familia. Hasta el momento no hemos tenido situaciones lamentables producto de la Nochebuena", expresó Arias.

El funcionario explicó que desde tempranas horas de la mañana se mantenían desplegados los organismos de socorro en los distintos puntos de la ciudad, incluyendo personal de la Defensa Civil, Policía Nacional, Digesett, Intrant y el Ministerio de Defensa, bajo la supervisión de la gobernadora provincial Rosa Santos.

En cuanto a la situación forense, se informó que durante un recorrido realizado en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) no se registraron novedades relevantes, exceptuando el fallecimiento de una persona a causa de un infarto, sin relación con accidentes ni hechos violentos.

Tránsito fluido

Durante la jornada, el tránsito vehicular se mantuvo fluido en las principales vías de Santiago, con un despeje progresivo tras las celebraciones nocturnas.

Asimismo, se observó un movimiento moderado de pasajeros en distintas paradas de autobuses que conectan la ciudad con la Línea Noroeste y otras provincias del país.

En la parada del expreso Bello Atardecer, que cubre la ruta Santiago–Esperanza–Mao, los choferes indicaron que el flujo de pasajeros se ha mantenido dinámico durante las festividades.

"La parada se ha mantenido bien, la gente ha circulado normal. No podemos quejarnos en esta Navidad", expresó uno de los conductores, señalando que la tarifa es de 200 pesos en el expreso y 175 pesos en otras modalidades.

Mayor dinamismo se registró en la terminal del expreso Linieros, con destino a Dajabón, donde fue masiva la salida de nacionales haitianos que retornan a su país para pasar las festividades de fin de año con sus familiares.

Entre los pasajeros consultados figura Eleuterio Valerio, procedente de La Isabela, Puerto Plata, quien explicó que tras pasar la Nochebuena en Santiago se dirigía al municipio de Esperanza, provincia Valverde.

"Gracias a Dios la pasé bien con mi familia. Ahora voy a Esperanza y luego regreso a La Isabela", manifestó.

En el comercio informal, vendedores callejeros reportaron bajas ventas en comparación con años anteriores. José Vásquez, vendedor de frutas en la calle 30 de Marzo, señaló que la demanda ha sido lenta.

"Antes vendía varias cajas de manzana, ahora apenas se completa alguna. La economía está floja", expresó el comerciante.