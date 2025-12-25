Nueve menores intoxicados por alcohol en Navidad

El director del COE, Juan Manuel Méndez (centro), y el vocero de Digesett, coronel Rafael Tejeda Baldera (izq.), durante la rueda de prensa del segundo boletín del operativo de Navidad "Conciencia por la Vida". ( DIARIO LIBRE/ NEAL CRUZ )

Las celebraciones de Nochebuena dejaron este jueves un saldo de seis personas fallecidas en accidentes de tránsito y 131 personas atendidas por intoxicación alcohólica en las últimas 24 horas, entre ellas nueve menores de edad, incluido un niño de apenas tres años.

De acuerdo con el segundo boletín del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) del operativo de Navidad "Conciencia por la Vida", entre las 2:00 de la tarde de ayer y las 6:00 de la mañana de hoy se registraron 63 accidentes de tránsito en distintas vías del país.

Del total de siniestros, 48 involucraron motocicletas, 12 vehículos livianos y tres atropellamientos registrándose seis muertes —cinco fuera del dispositivo de seguridad vial y una dentro—, además de más de 86 personas afectadas.

En materia de intoxicaciones, el COE informó que 131 personas fueron asistidas por consumo de alcohol, incluyendo nueve menores con edades comprendidas entre 3 y 17 años.

"La responsabilidad de los padres debe ser en bienestar de sus hijos. Debemos estar pendiente del bienestar de nuestros hijos no sólo por el alcohol sino por todos los aspectos hay que velar por ellos", dijo el director de la entidad Juan Manuel Méndez.

Menores en condición estable

Las autoridades manifestaron que los menores están estables y bajo acciones de la Procuraduría.

Asimismo, 34 personas requirieron atención médica por intoxicación alimentaria tras las comidas propias de la Nochebuena.

Las provincias con mayor número de casos reportados son:

San Cristóbal.

Santo Domingo.

El Distrito Nacional.

San Pedro de Macorís.

Duarte.

Sánchez Ramírez.

Desde el inicio del operativo de Navidad "Conciencia por la Vida", las cifras oficiales ascienden a nueve personas fallecidas, 89 accidentes de tránsito y 43 casos de intoxicación alimentaria.