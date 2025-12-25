Hombre muere tras recibir múltiples disparos en el kilómetro 14 de Cumayasa, en La Romana

La víctima por disparos llegó a la emergencia del hospital de Villa Hermosa tras recibir múltiples impactos. ( FUENTE EXTERNA )

Un hombre de 57 años falleció tras recibir múltiples impactos de bala en un hecho ocurrido la noche del 24 de diciembre en el kilómetro 14 de la comunidad de Cumayasa, provincia La Romana.

La víctima fue identificada como Joselito Matías de la Cruz, quien fue trasladado de emergencia al hospital de Villa Hermosa por sus familiares, debido a la cercanía del centro de salud.

No obstante, al llegar al referido centro hospitalario, el personal médico confirmó que el hombre ya no presentaba signos vitales.

De acuerdo con el levantamiento realizado por el médico legista Joel Cabrera, el cuerpo presentaba al menos tres impactos de bala visibles: uno en el tórax anterior, otro en el brazo derecho y un tercero en el muslo izquierdo, además de dos salidas posteriores de proyectil, lo que indica que el occiso habría recibido alrededor de cuatro disparos.

La situación fue notificada desde el hospital a las autoridades competentes y a la Policía Nacional, tras recibir información sobre la llegada de una persona herida de bala al centro de salud. Al confirmarse el fallecimiento, se activó el protocolo correspondiente.

No hay posibles responsables

El cadáver será enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los fines de autopsia, al tratarse de una muerte violenta.

El levantamiento estuvo a cargo del doctor Cabrera, mientras que las autoridades policiales iniciaron las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho.

Hasta el momento, no se han ofrecido detalles sobre posibles responsables ni sobre el móvil del suceso.

