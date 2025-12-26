Un joven muere tras perder el control de su motocicleta en la carretera Miches–Sabana de la Mar

El joven fallecido en el accidente de tránsito fue identificado como Mores Antuan, de 19 años ( FUENTE EXTERNA )

Un joven perdió la vida la tarde del ayer jueves tras verse involucrado en un deslizamiento de su motocicleta, en la carretera Miches–Sabana de la Mar, próximo al paraje conocido como La Culebra.

La víctima fue identificada como Mores Antuan, de 19 años, quien residía en el sector Cañita del municipio Miches, provincia El Seibo. El joven no portaba documentos de identificación al momento del hecho.

Según las informaciones oficiales, el accidente se produjo alrededor de las 4:49 de la tarde.

El conductor se encontraba sin casco protector, lo que agravó las consecuencias del impacto.

Inician proceso de investigación

El fallecimiento fue certificado por el médico legista doctor Víctor Ortiz, quien diagnosticó como causa de muerte trauma contuso, según el certificado de defunción.

El deceso se produjo en el mismo lugar del accidente, alrededor de las 5:20 de la tarde.

La motocicleta fue retenida como parte del proceso de investigación, mientras las autoridades continúan indagando las circunstancias en que ocurrió el hecho.

El caso se mantiene bajo investigación por la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett).