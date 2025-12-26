×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Accidente de Tránsito
Accidente de Tránsito

Un joven muere tras perder el control de su motocicleta en la carretera Miches–Sabana de la Mar

El conductor se encontraba sin casco protector, lo que agravó las consecuencias del impacto

    Expandir imagen
    Un joven muere tras perder el control de su motocicleta en la carretera Miches–Sabana de la Mar
    El joven fallecido en el accidente de tránsito fue identificado como Mores Antuan, de 19 años (FUENTE EXTERNA)

    Un joven perdió la vida la tarde del ayer jueves tras verse involucrado en un deslizamiento de su motocicleta, en la carretera Miches–Sabana de la Mar, próximo al paraje conocido como La Culebra.

    La víctima fue identificada como Mores Antuan, de 19 años, quien residía en el sector Cañita del municipio Miches, provincia El Seibo. El joven no portaba documentos de identificación al momento del hecho.

    Según las informaciones oficiales, el accidente se produjo alrededor de las 4:49 de la tarde.

    • El conductor se encontraba sin casco protector, lo que agravó las consecuencias del impacto.

    Inician proceso de investigación

    El fallecimiento fue certificado por el médico legista doctor Víctor Ortiz, quien diagnosticó como causa de muerte trauma contuso, según el certificado de defunción. 

    RELACIONADAS

    El deceso se produjo en el mismo lugar del accidente, alrededor de las 5:20 de la tarde.

    La motocicleta fue retenida como parte del proceso de investigación, mientras las autoridades continúan indagando las circunstancias en que ocurrió el hecho.

    El caso se mantiene bajo investigación por la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett).

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.