El COE reporta 11 fallecimientos durante el feriado por Navidad

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó este viernes que 11 personas fallecieron por accidentes de tránsito.

Durante la primera fase del operativo “Conciencia por la Vida” se registraron 118 accidentes de tránsito.

José Luis Germán Mejía, subdirector del COE, dijo en una rueda de prensa que de estos siniestros viales involucraron 94 motocicletas, siete vehículos livianos, siete atropellamientos, 3 camionetas y 7 yipetas.

El informe detalla que 111 personas resultaron intoxicación alimentaria y 293 por alcohol, incluyendo 13 menores de edad.

Reducción de accidentes y casos de intoxicación

El COE presentó este viernes el tercer boletín con el consolidado final de la primera fase del operativo por Navidad, que se llevó a cabo desde las 2:00 de la tarde del 23 de diciembre hasta las 6:00 de la tarde del 25 de diciembre de 2025. Durante este período, muestra una reducción de incidentes en comparación con el año anterior, según las autoridades.

Principales resultados del operativo:

Reducción de fatalidades: Se reportó una disminución del 8% en las muertes por accidentes de tránsito en comparación con el año pasado.

Se reportó una disminución del 8% en las de tránsito en comparación con el año pasado. Menos intoxicaciones en menores: Los casos de menores intoxicados disminuyeron en un 38%.

Los casos de disminuyeron en un 38%. Movilidad: Aproximadamente 3,500,000 personas transitaron por las autopistas y carreteras del país.

Estadísticas de incidentes:

Accidentes de tránsito: Se registraron 118 accidentes , que involucraron 94 motocicletas , 7 vehículos livianos, 7 atropellamientos, 3 camionetas y 7 yipetas. En total, 11 personas fallecieron , de las cuales 5 ocurrieron dentro del dispositivo de seguridad vial y 6 fuera del mismo.

Se registraron , que involucraron , 7 vehículos livianos, 7 atropellamientos, 3 camionetas y 7 yipetas. En total, , de las cuales 5 ocurrieron dentro del vial y 6 fuera del mismo. Intoxicaciones: Se atendieron 293 casos de intoxicación alcohólica, de los cuales 13 fueron menores de entre 3 y 17 años. Además, se reportaron 111 casos de intoxicación alimentaria.

Asistencias realizadas:

Asistencias viales: Se realizaron 15,686 asistencias viales.

Se realizaron viales. Asistencias médicas: Se atendieron 1,381 casos médicos.

Se atendieron 1,381 casos médicos. Total de asistencias: 17,067 asistencias al público.

Acciones destacadas:

El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) inspeccionó 217 intersecciones semaforizadas, optimizó tiempos semafóricos en 30 de ellas y solucionó 80 averías en el sistema.

semaforizadas, optimizó tiempos semafóricos en 30 de ellas y solucionó 80 averías en el sistema. Se emitieron 24,156 permisos para transporte de carga de combustible y alimentos perecederos.

para de perecederos. Se inspeccionaron 7,968 unidades de transporte público , ordenando la reparación o sustitución de neumáticos, luces, cristales, retrovisores y otros elementos de seguridad. Además, se realizaron 321 pruebas de dopaje , de las cuales 6 resultaron positivas.

de , ordenando la reparación o sustitución de neumáticos, luces, cristales, retrovisores y otros elementos de seguridad. Además, se realizaron , de las cuales 6 resultaron positivas. La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) efectuó 10,970 fiscalizaciones por infracciones a la ley 63-17, destacándose 3,041 motociclistas sin casco protector y 1,168 conductores sin licencia o con licencia vencida.

protector y 1,168 conductores sin licencia o con licencia vencida. El Servicio Nacional de Salud atendió a 1,391 personas en hospitales públicos, mientras que la Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias (DAEH) asistió a 542 personas.

Provincias con mayor incidencia de accidentes:

San Cristóbal, Santo Domingo, Distrito Nacional, San Pedro de Macorís, La Altagracia y Puerto Plata fueron las provincias con mayor número de accidentes reportados.

Lista de fallecidos:

Dentro del operativo, se registraron cinco fallecidos, mientras que fuera del dispositivo se reportaron seis muertes. Los incidentes incluyeron atropellamientos, accidentes de motocicletas y vehículos livianos.

Fallecidos dentro del dispositivo de seguridad vial:

Eymond Pierre Lugar: Autovía del Este, próximo a la estación de combustible Tropigas, provincia La Romana.

Autovía del Este, próximo a la estación de combustible Tropigas, provincia La Romana. Tipo de incidente: Atropellamiento. Jhoan Hernández Lugar: Carretera Sánchez, tramo Azua-Barahona, dirección Este-Oeste, a unos 100 metros del restaurante típico La Piedra del Sur, distrito municipal Tábara Abajo, municipio Tábara Arriba, Azua.

Carretera Sánchez, tramo Azua-Barahona, dirección Este-Oeste, a unos 100 metros del restaurante típico La Piedra del Sur, distrito municipal Tábara Abajo, municipio Tábara Arriba, Azua. Tipo de incidente: Motocicleta. Danny Joel González Mateo Lugar: Carretera Sánchez, sector Doña Ana, Los Rieles, próximo a la bomba Aurora, dirección Oeste-Este, provincia San Cristóbal.

Carretera Sánchez, sector Doña Ana, Los Rieles, próximo a la bomba Aurora, dirección Oeste-Este, provincia San Cristóbal. Tipo de incidente: Accidente de vehículo liviano. Patrick L’Ecuyer Lugar: Bulevar de Guayacanes, próximo a la entrada de la playa Los Vicini, dirección Oeste-Este, San Pedro de Macorís.

Bulevar de Guayacanes, próximo a la entrada de la playa Los Vicini, dirección Oeste-Este, San Pedro de Macorís. Tipo de incidente: Motocicleta. Moisés Méndez Frías Lugar: Bulevar de Guayacanes, próximo a la Defensa Civil, dirección Oeste-Este, San Pedro de Macorís.

Bulevar de Guayacanes, próximo a la Defensa Civil, dirección Oeste-Este, San Pedro de Macorís. Tipo de incidente: Motocicleta.

Fallecidos fuera del dispositivo de seguridad vial:

Lorenzo Lara Frías Lugar: Calle Duarte Vieja, frente a la ferretería Moreno y la tienda de electrodomésticos La Morenita, dirección Norte-Sur, Villa Altagracia, provincia San Cristóbal.

Calle Duarte Vieja, frente a la ferretería Moreno y la tienda de electrodomésticos La Morenita, dirección Norte-Sur, Villa Altagracia, provincia San Cristóbal. Tipo de incidente: Accidente de vehículo liviano. Jorge Luis López García Lugar: Carretera Moca-Salcedo, próximo a la Plaza del Aguacate, provincia Espaillat.

Carretera Moca-Salcedo, próximo a la Plaza del Aguacate, provincia Espaillat. Tipo de incidente: Accidente de vehículo liviano. Plinio Placencia Lugar: Calle Los 14 del sector Buena Vista, frente a la granja de pollo, municipio Jarabacoa, provincia La Vega.

Calle Los 14 del sector Buena Vista, frente a la granja de pollo, municipio Jarabacoa, provincia La Vega. Tipo de incidente: Motocicleta. Charlie Pie Lugar: Calle Principal, dirección Oeste-Este, próximo al colmado El Rubió del sector La Lima, Cutupú, ciudad de La Vega.

Calle Principal, dirección Oeste-Este, próximo al colmado El Rubió del sector La Lima, Cutupú, ciudad de La Vega. Tipo de incidente: Motocicleta. Veronel Phelmi Lugar: Carretera Higüey-La Otra Banda, próximo a la bomba Texaco.

Carretera Higüey-La Otra Banda, próximo a la bomba Texaco. Tipo de incidente: Accidente de vehículo liviano. Felix Mota Lugar: Calle Duarte Los Arroces, próximo al puente Yuna, Bonao, Monseñor Nouel.

Calle Duarte Los Arroces, próximo al puente Yuna, Bonao, Monseñor Nouel. Tipo de incidente: Motocicleta.

El COE agradeció la colaboración de las instituciones participantes, entre ellas el Ministerio de Defensa, Salud Pública, Obras Públicas, DIGESETT, INTRANT, Defensa Civil, Cruz Roja Dominicana, y otras entidades gubernamentales y privadas que trabajaron en conjunto para garantizar la seguridad y bienestar de la población durante las festividades navideñas.

El operativo continuará en su segunda fase, con el objetivo de seguir reduciendo los incidentes y promoviendo la conciencia ciudadana para preservar la vida.