Un joven de 23 años permanece en estado delicado luego de resultar herido de bala en la cabeza durante una intervención de agentes de la Policía Nacional en una fiesta callejera realizada en el sector La Seivita de Pekín, al sur de Santiago.

El herido fue identificado como Miguel Ángel Miranda Flete, quien se encuentra ingresado en un centro de salud, donde recibe atenciones médicas especializadas debido a la gravedad de la lesión.

De acuerdo con el testimonio de familiares, los agentes policiales llegaron al lugar en horas de la mañana y "actuaron de manera violenta, repartiendo golpes y derribando cajas de cervezas que se encontraban en el entorno".

Aseguran que, al reclamar por la forma agresiva del operativo, uno de los agentes realizó un disparo que impactó al joven en la cabeza.

"Quiero justicia, es lo único que pido", expresó Miguel Antonio Miranda, padre del herido.

Manifestó su temor de que el caso quede impune, como, según dijo, ha ocurrido con otros hechos similares.

El incidente ocurrió alrededor de las 7:00 de la mañana del jueves 25 de diciembre, mientras se desarrollaba una celebración en la vía pública.

Investigación del caso

En un comunicado, la Policía Nacional informó que, en coordinación con el Ministerio Público, investiga las circunstancias en que se produjo el hecho.

La institución precisó que, además del civil herido, también resultó lesionado el primer teniente Bladimir de Jesús Rodríguez Díaz, quien presenta una herida cortante en el brazo derecho.

Según la versión oficial, el suceso ocurrió mientras los agentes realizaban una intervención preventiva en el lugar.

