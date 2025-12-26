Misterio en Los Guandules: joven de 19 años fue hallada sin vida tras salir con amigos

Fotografía de archivo de la joven Perla Jokasta Santos Pacheco, quien fue hallada muerta en el sector Los Guandules, Distrito Nacional. ( DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA )

Una joven de 19 años fue hallada muerta la madrugada de este viernes en los alrededores del mercadito del sector Los Guandules, en el Distrito Nacional.

Se trata de Perla Jokasta Santos Pacheco, residente en el sector La Ciénaga, cuyo cuerpo fue encontrado boca arriba.

De acuerdo con versiones ofrecidas por familiares, el hecho ocurrió alrededor de las 2:45 de la madrugada, luego de que la joven saliera de su residencia, donde se encontraba sentada en la puerta.

María Francisca, abuela de la hoy fallecida, relató que Perla no tenía intenciones de salir esa noche. Sin embargo, llegaron varios conocidos que la invitaron a dar una vuelta en una motocicleta.

Según los familiares, la joven se subió al motor con uno o más acompañantes, versión que aún no ha sido aclarada, ya que se desconoce cuántas personas iban en la motocicleta.

Horas más tarde, quien conducía fue a la residencia de la chica a informar del hecho, el cuerpo fue encontrado en la vía pública.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/26/whatsapp-image-2025-12-26-at-115914-am-73b01886.jpeg (LUDUIS TAPIA/DIARIO LIBRE)

Circunstancias del fallecimiento

Las circunstancias del fallecimiento presentan versiones contradictorias.

Mientras algunos alegan que se trató de un accidente tras una caída de la motocicleta, otros aseguran que se trató de un homicidio, lo que ha generado mayor preocupación entre los parientes.

Incluso, se ha mencionado la posibilidad de un disparo, versión que tampoco ha sido confirmada oficialmente.

Familiares de la joven, quienes aguardaban esta mañana en las afueras del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), señalaron que el cuerpo presentaba una posición inusual de las manos, como si la joven hubiese intentado sujetarse de algo al momento del hecho.

Además, denunciaron que no recibió auxilio, ya que presuntamente fue dejada abandonada, sin ser trasladada a un centro de salud, lo que pudo haberle salvado la vida.

"El papel dice homicidio, no accidente. Si dice homicidio es porque no fue una caída", expresó María Francisca.

Perla Santos era descrita por sus familiares como una joven tranquila, estudiante, dedicada a su hogar y muy cercana a su madre, quien es profesora.