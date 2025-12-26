Hombre mata a otro de varias estacadas en Santiago

Ambulancia del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) traslada el cadáver de un hombre víctima de un homicidio para los fines legales correspondientes. ( FUENTE EXTERNA )

Un hombre ultimó a otro de varias estocadas la madrugada de este viernes en el municipio Puñal, en la provincia de Santiago

La víctima fue identificada como Gabriel Radhamés Sánchez Colón, de 26 años, quien falleció a causa de heridas por arma blanca.

Por el hecho fue arrestado de manera inmediata Máximo de Jesús Guzmán Montero, de 36 años, señalado como el presunto autor del homicidio.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, todo empezó con una discusión mientras la víctima compartía con familiares y amigos.

Investigan el hecho

El altercado involucró inicialmente a un menor de edad, cuyo nombre se omite, quien posteriormente contactó al hoy detenido, lo que derivó en una confrontación mayor que culminó con el desenlace fatal. Las autoridades investigan el origen del conflicto.

El cuerpo de Sánchez Colón fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los fines legales correspondientes.

En tanto, Guzmán Montero será puesto a disposición del Ministerio Público.