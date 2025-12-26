Tres viviendas reducidas a cenizas en Dajabón: familias se quedaron sin nada

Restos de las tres viviendas consumidas por un incendio en el sector La Mara, provincia Dajabón. ( FUENTE EXTERNA )

La noche cayó envuelta en desesperación y angustia en el sector La Mara, en la provincia de Dajabón, cuando un voraz incendio redujo a cenizas tres viviendas, dejando a varias familias sumidas en el dolor y la incertidumbre.

Las llamas avanzaron sin piedad, consumiendo en minutos años de sacrificio y esfuerzo. Vecinos relatan escenas de pánico, gritos de auxilio y personas intentando salvar lo poco que podían mientras el fuego se expandía sin control.

De acuerdo con versiones ofrecidas por comunitarios, el primer camión del Cuerpo de Bomberos que llegó al lugar presuntamente no contaba con agua, situación que provocó momentos de alta tensión e indignación entre los residentes, quienes desesperados veían cómo sus hogares eran devorados por las llamas.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/26/whatsapp-image-2025-12-26-at-111157-am-0de548a7.jpeg Zinc y escombros de las casas afectadas tras el incendio que arrasó el sector La Mara. (FUENTE EXTERNA)

Algunos afirman que la comunidad intentó impedir que el camión se retirara, exigiendo ayuda inmediata ante la tragedia.

Entre las viviendas afectadas se encuentra una propiedad perteneciente a la familia Arno Pablo, vinculada a un primer teniente, quedando completamente destruida por el incendio.

Piden apoyo

A pesar de la magnitud del siniestro y de las pérdidas materiales incalculables, las autoridades confirmaron que no se registraron pérdidas humanas, un hecho que los moradores califican como un milagro dentro de la desgracia.

La comunidad de La Mara clama ahora por respuestas claras, apoyo urgente y una revisión profunda de los protocolos de emergencia, para que una tragedia como esta no vuelva a repetirse.