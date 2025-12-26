Violencia tiñe Nochebuena y Navidad con varios homicidios

Imagen ilustrativa de la escena de un hecho sangriento ( FUENTE EXTERNA )

Más allá de los reportes oficiales sobre fallecidos y lesionados por accidentes de tránsito o intoxicaciones alcohólicas, las celebraciones de esta Nochebuena y Navidad estuvieron empañadas por una serie de hechos violentos que dejaron varias personas muertas de manera violenta y otra gravemente herida en distintos puntos del país.

El primero de los hechos ocurrió el miércoles 24 de diciembre en el sector La Seivita de Pekín, al sur de Santiago, donde un joven de 23 años resultó herido de bala en la cabeza durante una intervención de agentes de la Policía Nacional en una fiesta callejera.

El herido fue identificado como Miguel Ángel Miranda Flete, quien permanece ingresado en estado delicado en un centro de salud, recibiendo atenciones médicas especializada, debido a la gravedad de la lesión.

De acuerdo con testimonios de familiares, los agentes llegaron al lugar en horas de la mañana y actuaron de manera violenta, golpeando personas y derribando cajas de cervezas. Aseguraron que, tras reclamar por la forma del operativo, uno de los policías realizó un disparo que impactó al joven en la cabeza.

En La Romana

En tanto, en La Policía Nacional informó la muerte de Joselito Matías de la Cruz, de 57 años, quien falleció la noche 24 de diciembre tras recibir múltiples heridas por arma de fuego en el Batey Boca de Cumayasa, kilómetro 14, provincia La Romana.

Según el informe preliminar, el hecho ocurrió alrededor de las 10:00 de la noche, cuando la víctima se encontraba frente al colmado "Vengy".

Un individuo aún no identificado se le aproximó y, sin mediar palabras, le disparó varias veces, huyendo del lugar. Matías de la Cruz murió mientras era trasladado al Hospital Municipal Villa Hermosa. El hecho es investigado.

Duarte

Otro hecho violento se registró la noche del jueves 25 de diciembre en San Francisco de Macorís, provincia Duarte, donde un ciudadano murió y un agente policial resultó herido durante un supuesto "intercambio de disparos".

El agente lesionado fue identificado como el sargento Leopoldo Antonio Vélez Bruno, de 36 años, quien presenta heridas de bala en los dedos de ambas manos y se encuentra estable.

Según la Policía Nacional, el enfrentamiento ocurrió alrededor de las 9:00 de la noche, cuando los agentes realizaban labores operativas y habrían sido atacados presuntamente por Carlos Miguel Hurtado José, alias "el Mello", de 34 años, quien falleció posteriormente en el Hospital San Vicente de Paúl a causa de múltiples impactos de bala.

Distrito Nacional

La madrugada del viernes 26, una joven de 19 años fue hallada muerta en la avenida Francisco del Rosario Sánchez, en el Distrito Nacional. La víctima fue identificada como Perla Jokasta Santos Pacheco, residente en el sector Los Guandules.

De acuerdo con el informe preliminar, la joven presentaba una herida de bala en la cabeza y fue encontrada sin signos vitales sobre el pavimento.

Las autoridades indicaron que se desplazaba como pasajera en una motocicleta junto a otras dos personas, quienes están siendo entrevistadas para esclarecer el hecho.

Ese mismo día, en el municipio Puñal, provincia de Santiago, un hombre fue ultimado de varias estocadas durante una discusión mientras compartía con familiares y amigos.

La víctima fue identificada como Gabriel Radhamés Sánchez Colón, de 26 años. Por el hecho fue arrestado de manera inmediata Máximo de Jesús Guzmán Montero, de 36 años, señalado como el presunto autor del homicidio.

Las autoridades continúan investigando cada uno de estos casos, ocurridos en medio de las festividades navideñas.