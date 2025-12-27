Policía apresa a un mayor del Ejército señalado por muerte de joven en Los Guandules

Jokasta Santos Pacheco falleció de un disparo a la cabeza el pasado 26 de diciembre ( DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA )

La Policía Nacional informó este sábado sobre el apresamiento de un mayor del Ejército dominicano, señalado como responsable de la muerte de la joven Jokasta Santos Pacheco, hecho ocurrido en la madrugada del 26 de diciembre de este año, en el sector Los Guandules, del Distrito Nacional.

A través de un comunicado, la institución detalló que el detenido es el mayor Diego Geraldo Mesa Arismendy, de 48 años, arrestado tras una labor investigativa desarrollada por miembros del Departamento Operativo II de Investigaciones de Homicidios, adscrito a la Dirección Central de Investigación (DICRIM).

La entidad recordó que Santos Pacheco, de 19 años, falleció a causa de una herida de arma de fuego en la cabeza. En las investigaciones participaron representantes del Ministerio Público.

Agregó que los agentes actuantes realizaron múltiples levantamientos de cámaras de videovigilancia, así como la recolección y análisis de evidencias, lo que permitió identificar, ubicar y arrestar al presunto autor del hecho.

El mayor Mesa Arismendy fue arrestado conforme a los procedimientos legales establecidos y se encuentra bajo custodia para ser puesto a disposición del Ministerio Público, para los fines correspondientes.

Las investigaciones continúan en curso, por lo que oportunamente se ofrecerán mayores detalles conforme avance el proceso judicial.

Consternación

El hecho generó consternación entre familiares y residentes de la zona, quienes reclamaron una pronta investigación y sanciones para los responsables.

De acuerdo con versiones ofrecidas por familiares, el hecho ocurrió alrededor de las 2:45 de la madrugada, luego de que la joven saliera de su residencia, donde se encontraba sentada en la puerta.

