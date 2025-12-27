El vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, informó la tarde de este sábado que se encuentran en una fase muy avanzada las investigaciones relacionadas con la muerte de la joven Perla Jokasta Santos Pacheco, de 19 años, ocurrida la madrugada del 26 de diciembre en el sector Los Guandules, del Distrito Nacional.

Pesqueira explicó que la joven falleció a causa de una herida provocada por un proyectil de arma de fuego y que, desde el momento en que se produjo el hecho, las autoridades han desarrollado múltiples diligencias investigativas, entre ellas entrevistas, levantamiento de evidencias y análisis de informaciones clave.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/27/bombero-1d-13-23c958fa.jpg Imágenes de archivo mostradas a Diario Libre, de Perla Jokasta Santos Pacheco, la joven de 19 años fallecida en un hecho ocurrido en el sector Los Guandules, Distrito Nacional.(DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA)

"El proceso de investigación está bastante avanzado y ha permitido fortalecer el esclarecimiento del caso", indicó el vocero policial, quien aseguró que en las próximas horas se estará ofreciendo una respuesta oportuna y conclusiva, en coordinación con el Ministerio Público.

Ayer, la Policía Nacional informó que la joven de 19 años falleció a causa de un disparo en la cabeza.

Consternación por el caso

El hecho generó consternación entre familiares y residentes de la zona, quienes reclamaron una pronta investigación y sanción para los responsables.

De acuerdo con versiones ofrecidas por familiares, el hecho ocurrió alrededor de las 2:45 de la madrugada, luego de que la joven saliera de su residencia, donde se encontraba sentada en la puerta.

María Francisca, abuela de la hoy fallecida, relató que Perla no tenía intenciones de salir esa noche. Sin embargo, llegaron varios conocidos que la invitaron a dar una vuelta en una motocicleta.

Según los familiares, la joven se subió al motor con uno o más acompañantes. Horas más tarde, quien conducía fue a la residencia de la chica a informar del hecho y el cuerpo fue encontrado en la vía pública.