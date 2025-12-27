Dos personas mueren y dos resultan heridas en fiesta clandestina en San Pedro de Macorís

Imagen ilustrativa de un "teteo" o fiesta clandestina. ( FUENTE EXTERNA )

Dos personas murieron y otras dos resultaron heridas durante una fiesta clandestina realizada la madrugada del 26 de diciembre en el sector Barrio Blanco, en San Pedro de Macorís.

El hecho ocurrió en la calle La Marina, durante una actividad no autorizada. Según el informe preliminar, se produjeron disparos que provocaron la muerte de Luis Carlos Soriano, de 27 años, y de Luisdeson Derilus, ciudadano haitiano de 25 años.

En el mismo incidente resultaron heridos Juan Manuel Cedano, de 27 años, y Edwin Manuel Ascencio, de 19, quienes reciben atención médica en centros de salud de San Pedro de Macorís. Las autoridades han informado que ambos se encuentran estables dentro de su estado clínico.

Investigación en curso

La Policía Nacional, junto al Ministerio Público, investiga el caso a través de la División de Delitos Contra las Personas (Homicidios), de la Dicrim, con el objetivo de esclarecer los hechos y establecer responsabilidades.

Según las informaciones preliminares, se activó la búsqueda de otro presunto implicado que logró huir del lugar. Posteriormente se ofrecerán más detalles del caso, conforme avance la investigación.

En Noche Buena se registró otro incidente

La mañana del pasado miércoles 24 de diciembre un joven murió tras recibir varios impactos de bala, en un hecho ocurrido en el sector Barrio Lindo, en la provincia San Pedro de Macorís.

Este caso sigue en investigación, y a la fecha, la víctima solo ha sido identificada como Ricardo. De acuerdo con el relato de varios testigos, el cadáver del occiso quedó tendido sobre el pavimento, tras el incidente.

El joven habría sido atacado a tiros por desconocidos, presuntamente con la intención de despojarlo de sus pertenencias. Luego de registrarse el homicidio, varios agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar.

La muerte del joven generó consternación entre los habitantes del sector, quienes expresaron su preocupación ante este hecho violento.

Leer más Matan a joven de varios disparos durante presunto atraco en San Pedro de Macorís