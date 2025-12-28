Matan de varios tiros a una mujer en Hato Mayor; presumen autor fue su pareja quien se suicidó

Una mujer fue ultimada este domingo de varios disparos ocasionados presuntamente por su pareja sentimental, quien luego se suicidó. El hecho ocurrió en el sector El Sano, del municipio El Valle, provincia Hato Mayor.

La víctima fue identificada como Liseth Cheril Javier Valera, dominicana, de 24 años de edad, residente en la ciudad Juan Bosch, en el municipio Santo Domingo Este de la provincia Santo Domingo, quien falleció a causa de múltiples heridas por arma de fuego, según el diagnóstico preliminar.

De acuerdo con informaciones oficiales, el presunto agresor fue su pareja sentimental, Franklin de León Sánchez, dominicano, de 42 años de edad, residente en la misma vivienda donde ocurrió el hecho. Tras ultimar a la joven, el hombre se habría disparado en la cabeza con la misma arma que les fueron propinados los tiros a la víctima.

Cuerpos fueron encontrados en una casa

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/28/matan-mujer-92c75265.jpg Liseth Cheril Javier Valera y Franklin de León Sánchez. (FUENTE EXTERNA)

El suceso fue reportado a las autoridades alrededor de las 11:00 de la mañana, cuando se informó sobre dos personas tendidas dentro de una casa ubicada en la calle La Colonia del referido sector.

Al lugar se presentó el Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1, la Policía Nacional y el Cuerpo de Bomberos.

Franklin de León Sánchez fue trasladado con vida al Hospital Municipal de El Valle, donde falleció mientras recibía atenciones médicas.

El caso continúa bajo investigación por parte de la Policía Nacional y el Ministerio Público, mientras los cuerpos fueron levantados por las autoridades correspondientes para los fines legales de lugar