Joven permanece en estado crítico tras disparo en intervención policial el día de Navidad

Continúa bajo investigación el caso del joven Miguel Ángel Miranda Flete, de 23 años, quien permanece en estado delicado en el Hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez tras resultar herido de bala durante un incidente ocurrido la mañana del 25 de diciembre en el sector La Ceibita de Pekín, en el que estuvieron involucrados agentes de la Policía Nacional.

De acuerdo con una fuente del Ministerio Público, hasta el momento no hay ninguna persona detenida por el hecho, aunque el agente policial señalado como presunto autor del disparo ya fue identificado e interrogado, como parte de las diligencias que se realizan para esclarecer las circunstancias del hecho.

Mientras avanzan las investigaciones, familiares del joven reiteraron su clamor de justicia, al asegurar que la víctima continúa en condiciones críticas luego de recibir un disparo por la espalda durante una intervención policial, en medio de un grupo de personas que aún celebraban la Nochebuena con música en la vía pública.

Miguel Antonio Miranda, padre del herido, expresó que su hijo sigue en estado de gravedad y que la familia espera que las autoridades actúen conforme a la ley. "Solo nos dicen que se va a hacer justicia. Ese hecho ocurrió en la mañanita del día jueves 25", manifestó Miranda.

Según su testimonio, el incidente se produjo cuando los agentes irrumpieron en una vivienda del sector.

"En una casa rompieron la puerta. Luego mi hijo salió y les dijo que lo dejaran. Cuando les dio la espalda, un policía le disparó", relató Miranda, al indicar que su hijo es encargado de una parada de motoconchos en La Ceibita de Pekín.

Familiares y comunitarios señalaron que los agentes, adscritos al cuartel de Mari López, acudieron al lugar con el objetivo de detener lo que calificaron como contaminación sónica, ya que varias personas se encontraban escuchando música y consumiendo bebidas alcohólicas.

Durante la intervención se produjo un altercado que derivó en el uso de armas de fuego.

Miguel Ángel Miranda Flete recibió un disparo en la cabeza y fue trasladado de urgencia a un centro de salud, donde fue sometido a una intervención quirúrgica y permanece bajo estricta supervisión médica.

Investigación del caso

En un comunicado, la Policía Nacional informó que, en coordinación con el Ministerio Público, investiga las circunstancias en que se produjo el incidente.

La institución precisó que, además del civil herido, también resultó lesionado el primer teniente Bladimir de Jesús Rodríguez Díaz, quien presenta una herida cortante en el brazo derecho.

Según la versión oficial, el suceso ocurrió mientras los agentes realizaban una intervención preventiva en el lugar.

Hechos repetitivos

Con este caso, suman tres los incidentes registrados en la provincia de Santiago durante diciembre en los que se han visto involucrados agentes de la Policía Nacional.

El primero ocurrió el pasado 6 de diciembre en El Limón, municipio Villa González, donde un joven murió tras ser atropellado por una patrulla policial.

El segundo se registró en el sector Camboya, donde otro joven perdió la vida durante un compartir navideño, hecho que, de acuerdo con denuncias de familiares y comunitarios, es atribuido a miembros de la institución del orden.